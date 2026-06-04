Украина – Азербайджан. Финал ЧЕ по мини-футболу. Текстовая трансляция

4 июня в 21:30 проходит финал чемпионата Европы 2026 по мини-футболу.

Сборные Украины и Азербайджана играют на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

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В полуфинале 3 июня сборная Украины разгромила команду Венгрии (5:1) и впервые вышла в финал ЧЕ. В другом полуфинальном матче Азербайджан обыграл Сербию (1:1, пен. 3:1).

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Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

🔹 1/4 финала, 2 июня 2026

02.06. 18:30. Венгрия – Болгария – 4:0

– Болгария – 4:0 02.06. 20:00. Грузия – Украина – 0:4

– 0:4 02.06. 21:30. Румыния – Сербия – 4:6

– 4:6 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан – 2:5

🔹 1/2 финала, 3 июня 2026

20:15. Венгрия – Украина – 1:5

– 1:5 21:45. Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3)

🔹 Финал, 4 июня 2026

21:30. Украина – Азербайджан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицына (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Украина – Азербайджан. Финал ЧЕ-2026 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Матчи турнира в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

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