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03 июня 2026, 21:14 | Обновлено 03 июня 2026, 22:12
8464
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Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии

Сине-желтые сыграют в финале ЧЕ по мини-футболу в Братиславе

03 июня 2026, 21:14 | Обновлено 03 июня 2026, 22:12
8464
9 Comments
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Minifootball Ukraine
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Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Венгрии (5:1).

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме команды долго не могли открыть счет, а перед перерывом украинцы забили два гола. На 22-й минуте после ассиста Дениса Бланка Вадим Иванов открыл счет ударом головой, а уже через минуте Денис Бланк в быстрой атаке удвоил перевес сине-желтых (2:0).

После перерыва Венгрия начала рискованнее атаковать, и Тибор Кес сократил отставание на 34-й минуте (1:2). Однако сразу же Вадим Иванов точным ударом восстановил преимущество в два мяча (3:1). Александр Колесников на добивании отправил 4-й гол в ворота соперников (4:1). Дмитрий Сорокин поставил точку в конце игры (5:1).

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу!

Соперником сине-желтых в финале станет победитель полуфинальной пары Сербия – Азербайджан (начало – 3 мая в 21:45).

Финальный матч пройдет 4 июня 2026 в 21:30 на TIPOS Arena в Братиславе.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/2 финала, Братислава (Словакия), 03.06.2026

20:15. Венгрия – Украина – 1:5

Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48

Пары 1/2 финала, 3 июня

  • 03.06. 20:15. Венгрия – Украина – 1:5
  • 03.06. 21:45. Сербия – Азербайджан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Видео голов и обзор матча

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мини-футбол Александр Бондарь чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Венгрия - Украина Вадим Иванов Денис Бланк эксклюзив выбор редакции видео голов и обзор Дмитрий Сорокин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Єєєєє фінал !!!!!!Молодці  КОЗАКИ!! СЛАВА УКРАЇНІ!!! Розривом мадярських пуканів задоволений)
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+5
Браво, браво, браво, бравО!
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+4
💪🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦💪
Нормально наклепали!
МОЛОДЦІ !!!
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+4
Дуже добре🥳
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+2
Якось у нас результати у  футбол у різних міні форматах більш- меньше покраще виявляються,  чім у футболі класичному... Моя думка,  що у кожному місті , районі  проводять чемпионат  і у перший лізі  і у другий - це по футзалу, є чемпионати вуличні, типа там 8 на 8, та інші формати,  пляжники... це масовий спорт... ось і результат..
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Якби так ще грала наша збірна з футболу!!! Хлопці порадували!!! Перемоги їм у фіналі!!!
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+1
Молодцы!
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+1
О, опять украинцы Иванов и Бланк заложили фундамент
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-5
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