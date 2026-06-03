Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии

Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Венгрии (5:1).

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

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В первом тайме команды долго не могли открыть счет, а перед перерывом украинцы забили два гола. На 22-й минуте после ассиста Дениса Бланка Вадим Иванов открыл счет ударом головой, а уже через минуте Денис Бланк в быстрой атаке удвоил перевес сине-желтых (2:0).

После перерыва Венгрия начала рискованнее атаковать, и Тибор Кес сократил отставание на 34-й минуте (1:2). Однако сразу же Вадим Иванов точным ударом восстановил преимущество в два мяча (3:1). Александр Колесников на добивании отправил 4-й гол в ворота соперников (4:1). Дмитрий Сорокин поставил точку в конце игры (5:1).

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу!

Соперником сине-желтых в финале станет победитель полуфинальной пары Сербия – Азербайджан (начало – 3 мая в 21:45).

Финальный матч пройдет 4 июня 2026 в 21:30 на TIPOS Arena в Братиславе.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/2 финала, Братислава (Словакия), 03.06.2026

20:15. Венгрия – Украина – 1:5

Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48

Пары 1/2 финала, 3 июня

03.06. 20:15. Венгрия – Украина – 1:5

03.06. 21:45. Сербия – Азербайджан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Видео голов и обзор матча

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