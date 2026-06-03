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03 июня 2026, 00:10 | Обновлено 03 июня 2026, 00:25
961
0

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина

В полуфиналах 3 июня сыграют: Венгрия – Украина, Сербия – Азербайджан

03 июня 2026, 00:10 | Обновлено 03 июня 2026, 00:25
961
0
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Minifootball Ukraine

Определены полуфинальные пары на чемпионате Европы 2026 по мини-футболу.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 2 июня сборная Украины выиграла матч 1/4 финала ЧЕ-2026 против команды Грузии (4:0). Михаил Грицына оформил хет-трик и стал героем матча, еще один гол забил Александр Колесников.

Венгрия в четвертьфинале разгромила Болгарию (4:0). Еще в двух матчах 1/4 финала зафиксированы такие результаты: Румыния – Сербия – 4:5, Чехия – Азербайджан – 2:5.

Сборная Украины впервые вышла в полуфинал ЧЕ, и 3 июня в 20:15 сыграет с Венгрией.

В полуфиналах 3 июня встретятся: 20:15. Венгрия – Украина, 21:45. Сербия – Азербайджан

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). 31 мая сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия),

1/4 финала, 2 июня 2026

  • 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария – 4:0
  • 02.06. 20:00. Грузия – Украина – 0:4
  • 02.06. 21:30. Румыния – Сербия – 4:6
  • 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан – 2:5

1/2 финала, 3 июня 2026

  • 03.06. 20:15. Венгрия – Украина
  • 03.06. 21:45. Сербия – Азербайджан

Видео голов и обзор матча: Грузия – Украина – 0:4

Фотогалерея

Инфографика

Видеообзоры других матчей 1/4 финала

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мини-футбол Александр Бондарь Александр Колесников хет-трик Михаил Грицына видео голов и обзор чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Грузия - Украина статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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