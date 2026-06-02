Грузия – Украина – 0:4. Хет-трик и путевка в полуфинал! Видео голов и обзор

Вечером 2 июня сборная Украины выиграла матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Грузии (4:0).

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

На 12-й минуте счет открыл Михаил Грицына, точно завершив атаку после паса с аута (1:0). Ситуация повторилась на 20-й минуте, и Грицына оформил дубль (2:0). Вскоре он имел супершанс забить третий гол, но пробил в перекладину.

А сразу после перерыва Грицына оформил хет-трик и стал героем матча (3:0). Александр Колесников поставил точку со штрафного в конце матча (4:0).

Сборная Украины впервые вышла в полуфинал ЧЕ, где 3 июня сыграет с Венгрией.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/4 финала, Братислава (Словакия), 2 июня 2026

20:00. Грузия – Украина – 0:4

Гол: Михаил Грицына, 12, 20, 27, Александр Колесников, 47

