Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 июня 2026, 20:57 | Обновлено 02 июня 2026, 21:20
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ

Соперником сине-желтых в полуфинале станет команда Венгрии

Minifootball Ukraine

Вечером 2 июня сборная Украины выиграла матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Грузии (4:0).

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Счет на 12-й минуте открыл Михаил Грицына, точно завершив атаку после паса с аута (1:0). Ситуация повторилась на 20-й минуте, и Грицына оформил дубль (2:0). Вскоре он имел супершанс забить третий гол, но пробил в перекладину.

А сразу после перерыва Грицына оформил хет-трик и стал героем матча против Грузии (3:0). Александр Колесников поставил точку со штрафного в конце матча (4:0).

Сборная Украины впервые вышла в полуфинал ЧЕ, где 3 июня сыграет с Венгрией.

Венгрия в четвертьфинале разгромила Болгарию (4:0). Еще в двух матчах 1/4 финала сыграют: Румыния – Сербия, Чехия – Азербайджан.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). 31 мая сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/4 финала, Братислава (Словакия), 2 июня 2026

20:00. Грузия – Украина – 0:4

Гол: Михаил Грицына, 12, 20, 27, Александр Колесников, 47

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария – 4:0
  • 02.06. 20:00. Грузия – Украина – 0:4
  • 02.06. 21:30. Румыния – Сербия
  • 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицына (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Видео голов и обзор матча

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Ганьба , що не було трансляції у вільному доступі. А наших козаків вітаю з перемогою!!! Молодці!!
Молодцы
🇺🇦  Так тримати!!! 👍
Міша красава, та і Колесников гол + 3 гольових передачі
Тепер потрібно жахнути мадярів і фінал!!
