ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала

02 июня 2026, 00:23 | Обновлено 02 июня 2026, 00:42
Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00

Minifootball Ukraine

Определены все четвертьфинальные пары на чемпионате Европы 2026 по мини-футболу.

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

В 1/4 финала 2 июня сыграют: Венгрия – Болгария, Грузия – Украина, Румыния – Сербия, Чехия – Азербайджан.

Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00 по киевскому времени.

31 мая сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1) и вышла в четвертьфинал.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05-04.06.2026

1/8 финала (по сетке)

  • 31.05. 18:30. Босния и Герцеговина – Венгрия – 2:2 (пен. 0:1)
  • 31.05. 20:00. Болгария – Франция – 6:1
  • 31.05. 21:30. Польша – Грузия – 1:1 (пен. 0:1)
  • 31.05. 23:00. Украина – Португалия – 3:1
  • 01.06. 18:30. Румыния – Австрия – 7:0
  • 01.06. 20:00. Греция – Сербия – 2:4
  • 01.06. 21:30. Чехия – Черногория – 2:0
  • 01.06. 23:00. Азербайджан – Казахстан – 3:2

1/4 финала (по сетке)

  • 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария
  • 02.06. 20:00. Грузия – Украина
  • 02.06. 21:30. Румыния – Сербия
  • 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан

