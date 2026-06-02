ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Определены все четвертьфинальные пары на чемпионате Европы 2026 по мини-футболу.
Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
В 1/4 финала 2 июня сыграют: Венгрия – Болгария, Грузия – Украина, Румыния – Сербия, Чехия – Азербайджан.
Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00 по киевскому времени.
31 мая сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1) и вышла в четвертьфинал.
Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1).
ЧЕ-2026 по мини-футболу
Братислава (Словакия), 27.05-04.06.2026
1/8 финала (по сетке)
- 31.05. 18:30. Босния и Герцеговина – Венгрия – 2:2 (пен. 0:1)
- 31.05. 20:00. Болгария – Франция – 6:1
- 31.05. 21:30. Польша – Грузия – 1:1 (пен. 0:1)
- 31.05. 23:00. Украина – Португалия – 3:1
- 01.06. 18:30. Румыния – Австрия – 7:0
- 01.06. 20:00. Греция – Сербия – 2:4
- 01.06. 21:30. Чехия – Черногория – 2:0
- 01.06. 23:00. Азербайджан – Казахстан – 3:2
1/4 финала (по сетке)
- 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария
- 02.06. 20:00. Грузия – Украина
- 02.06. 21:30. Румыния – Сербия
- 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан
