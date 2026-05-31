Украина переиграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу

Вечером 31 мая сборная Украины выиграла матч 1/8 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Португалии (3:1).

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

В первом тайме у сине-желтой команды голы забили Денис Бланк и Вадим Иванов (2:0).

После перерыва Жоау Дуарте сократил отставание для португальцев, но сразу же Михаил Грицына отправил мяч в пустые ворота после ошибки голкипера соперников (3:1).

Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ-2026, где сыграет против Грузии

В 1/8 финала Грузия по пенальти обыграла Польшу. Матч 1/4 финала между Украиной и Грузией пройдет вечером 2 июня. Также образована еще одна четвертьфинальная пара Венгрия – Болгария. Победители этих матчей сыграют между собой в полуфинале.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/8 финала, 31 мая 2026. Братислава (Словакия)

23:00. Украина – Португалия – 3:1

Гоіы: Денис Бланк, 3, Вадим Иванов, 8, Михаил Грицына, 28 – Жоау Дуарте, 27

Пары 1/8 финала (по сетке)

31.05. 18:30. Босния и Герцеговина – Венгрия – 2:2 (пен. 0:1)

– 2:2 (пен. 0:1) 31.05. 20:00. Болгария – Франция – 6:1

– Франция – 6:1 31.05. 21:30. Польша – Грузия – 1:1 (пен. 0:1)

– 1:1 (пен. 0:1) 31.05. 23:00. Украина – Португалия – 3:1

– Португалия – 3:1 01.06. 18:30. Румыния – Австрия

01.06. 20:00. Греция – Сербия

01.06. 21:30. Чехия – Черногория

01.06. 23:00. Азербайджан – Казахстан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

