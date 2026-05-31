Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина переиграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу
Другие новости
31 мая 2026, 23:59 | Обновлено 01 июня 2026, 01:09
1799
2

Украина переиграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу

Соперником сине-желтой команды в 1/4 финала станет команда Грузии

31 мая 2026, 23:59 | Обновлено 01 июня 2026, 01:09
1799
2 Comments
Украина переиграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу
Minifootball Ukraine

Вечером 31 мая сборная Украины выиграла матч 1/8 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Португалии (3:1).

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме у сине-желтой команды голы забили Денис Бланк и Вадим Иванов (2:0).

После перерыва Жоау Дуарте сократил отставание для португальцев, но сразу же Михаил Грицына отправил мяч в пустые ворота после ошибки голкипера соперников (3:1).

Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ-2026, где сыграет против Грузии

В 1/8 финала Грузия по пенальти обыграла Польшу. Матч 1/4 финала между Украиной и Грузией пройдет вечером 2 июня. Также образована еще одна четвертьфинальная пара Венгрия – Болгария. Победители этих матчей сыграют между собой в полуфинале.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/8 финала, 31 мая 2026. Братислава (Словакия)

23:00. Украина – Португалия – 3:1

Гоіы: Денис Бланк, 3, Вадим Иванов, 8, Михаил Грицына, 28 – Жоау Дуарте, 27

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 31.05. 18:30. Босния и Герцеговина – Венгрия – 2:2 (пен. 0:1)
  • 31.05. 20:00. Болгария – Франция – 6:1
  • 31.05. 21:30. Польша – Грузия – 1:1 (пен. 0:1)
  • 31.05. 23:00. Украина – Португалия – 3:1
  • 01.06. 18:30. Румыния – Австрия
  • 01.06. 20:00. Греция – Сербия
  • 01.06. 21:30. Чехия – Черногория
  • 01.06. 23:00. Азербайджан – Казахстан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Видео голов и обзор матча

Инфографика

По теме:
Польша – Украина – 0:2. Ярмоленко дышит в спину Шевченко. Видеообзор матча
Украина – Португалия – 3:1. Вышли в четвертьфинал ЧМ. Видео голов и обзор
Германия – Финляндия – 4:0. Разминка перед мундиалем. Видео голов и обзор
мини-футбол Александр Бондарь выбор редакции видео голов и обзор чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Денис Бланк Украина - Португалия Вадим Иванов Михаил Грицына
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 31 мая 2026, 07:59 1
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Швейцария и Финляндия сыграют за золото

Мальдера не в восторге от победы Забарного в Лиге чемпионов
Футбол | 01 июня 2026, 01:02 0
Мальдера не в восторге от победы Забарного в Лиге чемпионов
Мальдера не в восторге от победы Забарного в Лиге чемпионов

Тренер напомнил, что работал в «Марселе»

Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31.05.2026, 07:32
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Футбол | 31.05.2026, 20:02
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чудове закінчення весни... Сподіваюсь на такий же, переможний початок літа! Молодці хлопці, з обох збірних!
Ответить
0
Молодцы. Не сбавлять
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
30.05.2026, 02:32
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 190
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 91
Теннис
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем