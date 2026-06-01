  4. Украина – Португалия – 3:1. Вышли в четвертьфинал ЧМ. Видео голов и обзор
01 июня 2026, 01:23 | Обновлено 01 июня 2026, 01:49
Украина – Португалия – 3:1. Вышли в четвертьфинал ЧМ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

Minifootball Ukraine

Вечером 31 мая сборная Украины выиграла матч 1/8 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Португалии (3:1).

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

В первом тайме у сине-желтой команды голы забили Денис Бланк и Вадим Иванов (2:0). После перерыва Жоау Дуарте сократил отставание для португальцев, но сразу же Михаил Грицына отправил мяч в пустые ворота после ошибки голкипера соперников (3:1).

Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ-2026, где 2 июня сыграет против Грузии.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/8 финала, 31 мая 2026. Братислава (Словакия)

23:00. Украина – Португалия – 3:1

Гоіы: Денис Бланк, 3, Вадим Иванов, 8, Михаил Грицына, 28 – Жоау Дуарте, 27

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 31.05. 18:30. Босния и Герцеговина – Венгрия – 2:2 (пен. 0:1)
  • 31.05. 20:00. Болгария – Франция – 6:1
  • 31.05. 21:30. Польша – Грузия – 1:1 (пен. 0:1)
  • 31.05. 23:00. Украина – Португалия – 3:1
  • 01.06. 18:30. Румыния – Австрия
  • 01.06. 20:00. Греция – Сербия
  • 01.06. 21:30. Чехия – Черногория
  • 01.06. 23:00. Азербайджан – Казахстан

Видео голов и обзор матча

