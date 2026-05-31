ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины

Стал известен соперник сборной Украины в 1/8 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 30 мая игра между Сербией и Украиной завершилась вничью (1:1).

Ранее в первом туре группы C Украина разгромила Бельгию (4:0), а Сербия обыграла Турцию (2:1). Во втором туре Украина переиграла Турцию (3:2), Сербия взяла верх над Бельгией (2:1). В 3-м туре Турция и Бельгия разошлись миром (4:4)

Сборные Украины и Сербии вышли в 1/8 финала. Сине-желтые заняли первое место в группе, имея лучшую разницу мячей, чем у главного соперника.

Турнирное положение: Украина, Сербия (по 7 очков), Турция, Бельгия (по 1).

Соперником Украины в 1/8 финала стала Португалия, занявшая третье место в своей группе.

Матч плей-офф между Украиной и Португалией пройдет 31 мая в 23:00 по киевскому времени.

24 команды были разделены на 6 групп по 4 сборные. В 1/8 финала вышли по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

В 1/8 финала ЧЕ-2026 сыграют (по сетке):

31.05. 18:30. Босния и Герцеговина – Венгрия

31.05. 20:00. Болгария – Франция

31.05. 21:30. Польша – Грузия

31.05. 23:00. Украина – Португалия

– Португалия 01.06. 18:30. Румыния – Австрия

01.06. 20:00. Греция – Сербия

01.06. 21:30. Чехия – Черногория

01.06. 23:00. Азербайджан – Казахстан

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Группа C. 3-й тур, 30 мая 2026. Братислава (Словакия)

22:15. Сербия – Украина – 1:1

Гол: Веселин Губеринич, 24 – Александр Тарасюк, 21

Календарь матчей группы C

27.05. 19:45. Сербия – Турция – 2:1

– Турция – 2:1 28.05. 13:15. Украина – Бельгия – 4:0

– Бельгия – 4:0 29.05. 11:45. Бельгия – Сербия – 1:2

– 1:2 29.05. 15:30. Украина – Турция – 3:2

– Турция – 3:2 30.05. 21:00. Турция – Бельгия – 4:4

30.05. 22:15. Сербия – Украина – 1:1

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Результаты 1-го тура

Результаты 2-го тура

Результаты 3-го тура

Турнирные таблицы

Сетка плей-офф

Пары 1/8 финала