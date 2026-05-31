ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
В 1/8 финала сине-желтая команда сыграет против сборной Португалии
Стал известен соперник сборной Украины в 1/8 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу.
Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
Вечером 30 мая игра между Сербией и Украиной завершилась вничью (1:1).
Ранее в первом туре группы C Украина разгромила Бельгию (4:0), а Сербия обыграла Турцию (2:1). Во втором туре Украина переиграла Турцию (3:2), Сербия взяла верх над Бельгией (2:1). В 3-м туре Турция и Бельгия разошлись миром (4:4)
Сборные Украины и Сербии вышли в 1/8 финала. Сине-желтые заняли первое место в группе, имея лучшую разницу мячей, чем у главного соперника.
Турнирное положение: Украина, Сербия (по 7 очков), Турция, Бельгия (по 1).
Соперником Украины в 1/8 финала стала Португалия, занявшая третье место в своей группе.
Матч плей-офф между Украиной и Португалией пройдет 31 мая в 23:00 по киевскому времени.
24 команды были разделены на 6 групп по 4 сборные. В 1/8 финала вышли по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.
В 1/8 финала ЧЕ-2026 сыграют (по сетке):
- 31.05. 18:30. Босния и Герцеговина – Венгрия
- 31.05. 20:00. Болгария – Франция
- 31.05. 21:30. Польша – Грузия
- 31.05. 23:00. Украина – Португалия
- 01.06. 18:30. Румыния – Австрия
- 01.06. 20:00. Греция – Сербия
- 01.06. 21:30. Чехия – Черногория
- 01.06. 23:00. Азербайджан – Казахстан
ЧЕ-2026 по мини-футболу
Группа C. 3-й тур, 30 мая 2026. Братислава (Словакия)
22:15. Сербия – Украина – 1:1
Гол: Веселин Губеринич, 24 – Александр Тарасюк, 21
Календарь матчей группы C
- 27.05. 19:45. Сербия – Турция – 2:1
- 28.05. 13:15. Украина – Бельгия – 4:0
- 29.05. 11:45. Бельгия – Сербия – 1:2
- 29.05. 15:30. Украина – Турция – 3:2
- 30.05. 21:00. Турция – Бельгия – 4:4
- 30.05. 22:15. Сербия – Украина – 1:1
Турнирная таблица
