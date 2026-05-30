ЧЕ по мини-футболу. Первое место в группе: Украина сыграла вничью с Сербией

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит в Братиславе

Minifootball Ukraine

​30 мая в 22:15 сборная Украины сыграла вничью матч 3-го тура ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Сербии (1:1).

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

В конце первого тайма Александр Тарасюк вывел сине-желтых вперед, но сразу же команда Сербии сравняла счет. Во втором тайме голов забито не было, и игра между Сербией и Украиной завершилась вничью (1:1).

В первом туре группы C Украина разгромила Бельгию (4:0), а Сербия обыграла Турцию (2:1). Во втором туре Украина переиграла Турцию (3:2), Сербия взяла верх над Бельгией (2:1). В 3-м туре Турция и Бельгия разошлись миром (4:4)

Сборные Украины и Сербии вышли в 1/8 финала. Сине-желтые заняли первое место в группе, имея лучшую разницу мячей, чем у главного соперника.

Турнирное положение: Украина, Сербия (по 7 очков), Турция, Бельгия (по 1).

Соперником Украины в 1/8 финала станет одна из команд, занявших третье место в своей группе.

24 команды были разделены на 6 групп по 4 сборные. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Группа C. 3-й тур, 30 мая 2026. Братислава (Словакия)

22:15. Сербия – Украина – 1:1

Гол: Веселин Губеринич, 24 – Александр Тарасюк, 21

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Календарь матчей группы C

  • 27.05. 19:45. Сербия – Турция – 2:1
  • 28.05. 13:15. Украина – Бельгия – 4:0
  • 29.05. 11:45. Бельгия – Сербия – 1:2
  • 29.05. 15:30. Украина – Турция – 3:2
  • 30.05. 21:00. Турция – Бельгия – 4:4
  • 30.05. 22:15. Сербия – Украина – 1:1

Турнирная таблица

