31 мая 2026, 00:59 | Обновлено 31 мая 2026, 01:04
Сербия – Украина – 1:1. Выиграли группу ЧЕ по мини-футболу. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

Minifootball Ukraine

​30 мая в 22:15 сборная Украины сыграла вничью матч 3-го тура ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Сербии (1:1).

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце первого тайма Александр Тарасюк вывел сине-желтых вперед, но сразу же команда Сербии сравняла счет. Во втором тайме голов забито не было, и игра между Сербией и Украиной завершилась вничью (1:1).

Сборные Украины и Сербии вышли в 1/8 финала. Сине-желтые заняли первое место в группе, имея лучшую разницу мячей, чем у главного соперника.

Турнирное положение: Украина, Сербия (по 7 очков), Турция, Бельгия (по 1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Группа C. 3-й тур, 30 мая 2026. Братислава (Словакия)

22:15. Сербия – Украина – 1:1

Гол: Веселин Губеринич, 24 – Александр Тарасюк, 21

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Николай Степанов
