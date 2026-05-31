Сербия – Украина – 1:1. Выиграли группу ЧЕ по мини-футболу. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 по мини-футболу
30 мая в 22:15 сборная Украины сыграла вничью матч 3-го тура ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Сербии (1:1).
Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
В конце первого тайма Александр Тарасюк вывел сине-желтых вперед, но сразу же команда Сербии сравняла счет. Во втором тайме голов забито не было, и игра между Сербией и Украиной завершилась вничью (1:1).
Сборные Украины и Сербии вышли в 1/8 финала. Сине-желтые заняли первое место в группе, имея лучшую разницу мячей, чем у главного соперника.
Турнирное положение: Украина, Сербия (по 7 очков), Турция, Бельгия (по 1).
ЧЕ-2026 по мини-футболу
Группа C. 3-й тур, 30 мая 2026. Братислава (Словакия)
22:15. Сербия – Украина – 1:1
Гол: Веселин Губеринич, 24 – Александр Тарасюк, 21
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
