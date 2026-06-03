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03 июня 2026, 21:34 |
1702
0

Венгрия – Украина – 1:5. Невероятный футбол в полуфинале ЧЕ! Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

03 июня 2026, 21:34 |
1702
0
Венгрия – Украина – 1:5. Невероятный футбол в полуфинале ЧЕ! Видео голов
Minifootball Ukraine
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Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Венгрии (5:1).

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин, а у соперников отличился Тибор Кес.

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу! Соперником сине-желтых в финале станет победитель полуфинальной пары Сербия – Азербайджан.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

1/2 финала, Братислава (Словакия), 03.06.2026

20:15. Венгрия – Украина – 1:5

Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48

Видео голов и обзор матча

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Вадим Иванов мини-футбол Александр Бондарь Дмитрий Сорокин видео голов и обзор чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Венгрия - Украина Денис Бланк Александр Колесников
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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