Венгрия – Украина – 1:5. Невероятный футбол в полуфинале ЧЕ! Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу
Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Венгрии (5:1).
Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У сине-желтой команды голы забили: Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников, Дмитрий Сорокин, а у соперников отличился Тибор Кес.
Сборная Украины впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу! Соперником сине-желтых в финале станет победитель полуфинальной пары Сербия – Азербайджан.
ЧЕ-2026 по мини-футболу
1/2 финала, Братислава (Словакия), 03.06.2026
20:15. Венгрия – Украина – 1:5
Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48
Видео голов и обзор матча
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