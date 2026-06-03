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03 июня 2026, 22:55 | Обновлено 03 июня 2026, 23:02
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Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вечером 4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан

03 июня 2026, 22:55 | Обновлено 03 июня 2026, 23:02
459
0
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Minifootball Ukraine
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Определен соперник сборной Украины в финале чемпионата Европы 2026 по мини-футболу.

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала против команды Венгрии (5:1).

Соперник сине-желтых был определен в другом полуфинальном пары Сербия – Азербайджан.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами (1:1), а после перерыва никому не удалось вырвать победу. В серии пенальти фортуна улыбнулась команде Азербайджана (1:1, пен. 3:1)

4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан

Финальный матч пройдет 4 июня 2026 в 21:30 на TIPOS Arena в Братиславе.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

🔹 1/2 финала, 3 июня 2026

20:15. Венгрия – Украина – 1:5

Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48

21:45. Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3)

Голы: Марко Вуйович, 16 – Хатай Багиров, 12

Серия пенальти: Эльвин Ализаде (0:1), Марко Вуйович (1:1), Тамкин Халилзаде (1:2), Марко Новакович (не забил), Рамиз Човдаров (1:3)

🔹 Финал, 4 июня 2026

21:30. Украина – Азербайджан

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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