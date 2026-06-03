Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Вечером 4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан
Определен соперник сборной Украины в финале чемпионата Европы 2026 по мини-футболу.
Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала против команды Венгрии (5:1).
Соперник сине-желтых был определен в другом полуфинальном пары Сербия – Азербайджан.
В первом тайме команды обменялись забитыми голами (1:1), а после перерыва никому не удалось вырвать победу. В серии пенальти фортуна улыбнулась команде Азербайджана (1:1, пен. 3:1)
4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан
Финальный матч пройдет 4 июня 2026 в 21:30 на TIPOS Arena в Братиславе.
Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).
ЧЕ-2026 по мини-футболу
Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026
🔹 1/2 финала, 3 июня 2026
20:15. Венгрия – Украина – 1:5
Голы: Тибор Кес, 34 – Вадим Иванов, 22, 35, Денис Бланк, 23, Александр Колесников, 41, Дмитрий Сорокин, 48
21:45. Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3)
Голы: Марко Вуйович, 16 – Хатай Багиров, 12
Серия пенальти: Эльвин Ализаде (0:1), Марко Вуйович (1:1), Тамкин Халилзаде (1:2), Марко Новакович (не забил), Рамиз Човдаров (1:3)
🔹 Финал, 4 июня 2026
21:30. Украина – Азербайджан
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что вратарь продолжит карьеру в Заре
Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»