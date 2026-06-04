Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3). Соперник Украины в финале ЧЕ. Видео

Определен соперник сборной Украины в финале чемпионата Европы 2026 по мини-футболу.

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

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Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала против команды Венгрии (5:1). Соперник сине-желтых был определен в другом полуфинальном пары Сербия – Азербайджан.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами (1:1), а после перерыва никому не удалось вырвать победу. В серии пенальти фортуна улыбнулась команде Азербайджана (1:1, пен. 3:1).

4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан. Финальный матч пройдет 4 июня 2026 в 21:30 на TIPOS Arena в Братиславе.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

🔹 1/2 финала, 3 июня 2026

21:45. Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3)

Голы: Марко Вуйович, 16 – Хатай Багиров, 12

Серия пенальти: Эльвин Ализаде (0:1), Марко Вуйович (1:1), Тамкин Халилзаде (1:2), Марко Новакович (не забил), Рамиз Човдаров (1:3).

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