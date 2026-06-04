Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3). Соперник Украины в финале ЧЕ. Видео
Другие новости
04 июня 2026, 01:29 | Обновлено 04 июня 2026, 01:33
153
0

Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3). Соперник Украины в финале ЧЕ. Видео

Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу

04 июня 2026, 01:29 | Обновлено 04 июня 2026, 01:33
153
0
Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3). Соперник Украины в финале ЧЕ. Видео
Minifootball Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Определен соперник сборной Украины в финале чемпионата Европы 2026 по мини-футболу.

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала против команды Венгрии (5:1). Соперник сине-желтых был определен в другом полуфинальном пары Сербия – Азербайджан.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами (1:1), а после перерыва никому не удалось вырвать победу. В серии пенальти фортуна улыбнулась команде Азербайджана (1:1, пен. 3:1).

4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан. Финальный матч пройдет 4 июня 2026 в 21:30 на TIPOS Arena в Братиславе.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

🔹 1/2 финала, 3 июня 2026

21:45. Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3)

Голы: Марко Вуйович, 16 – Хатай Багиров, 12

Серия пенальти: Эльвин Ализаде (0:1), Марко Вуйович (1:1), Тамкин Халилзаде (1:2), Марко Новакович (не забил), Рамиз Човдаров (1:3).

Видео голов и обзор матчей

По теме:
Польша – Нигерия – 2:2. Спасительный удар на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Нидерланды – Алжир – 0:1. Куман начал кричать. Видео гола и обзор
Люксембург – Италия – 0:1. Как забил Эспозито. Видео гола и обзор
мини-футбол видео голов и обзор чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Украина - Азербайджан серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 03 июня 2026, 04:32 14
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату

В клубе будут изучать каталонский язык

Италия минимально обыграла Люксембург. Скуадру Адзурру на ЧМ не увидим
Футбол | 03 июня 2026, 23:39 0
Италия минимально обыграла Люксембург. Скуадру Адзурру на ЧМ не увидим
Италия минимально обыграла Люксембург. Скуадру Адзурру на ЧМ не увидим

Единственный гол забил Франческо Эспозито на 49-й минуте

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Футбол | 03.06.2026, 11:05
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 03.06.2026, 07:05
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 18:19
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 12
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 104
Теннис
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 14
Футбол
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 4
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
03.06.2026, 08:12 5
Теннис
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 29
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 10
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем