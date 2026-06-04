Україна – Азербайджан – 0:2. Слезы в финале ЧЕ-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу
Вечером 4 июня остоялся финальный матч ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Украина и Азербайджан.
Континентальный турнир прошел с 27 мая по 4 июня на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.
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Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу (0:2)
На 7-й минуте Азербайджан открыл счет. Забил Мирмехди Рзаев, точно пробив в угол после углового.
У Украины было много шансов сравнять счет, но мяч упорно не шел в ворота. В компенсированное время второго тайма Иса Атаев забил второй гол в ворота украинцев.
Сборная Украины впервые получила награды ЧЕ – серебряные медали.
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Финал
4 июня 2026 года. Братислава (Словакия)
🔹 21:30. Украина – Азербайджан – 0:2
Голы: Мирмехди Рзаев, 7, Иса Атаев, 50+5
Видео голов и обзор матча
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