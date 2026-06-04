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  4. Україна – Азербайджан – 0:2. Слезы в финале ЧЕ-2026. Видео голов и обзор
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04 июня 2026, 23:32 | Обновлено 05 июня 2026, 00:14
265
0

Україна – Азербайджан – 0:2. Слезы в финале ЧЕ-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

04 июня 2026, 23:32 | Обновлено 05 июня 2026, 00:14
265
0
Україна – Азербайджан – 0:2. Слезы в финале ЧЕ-2026. Видео голов и обзор
Minifootball Ukraine
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Вечером 4 июня остоялся финальный матч ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Украина и Азербайджан.

Континентальный турнир прошел с 27 мая по 4 июня на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу (0:2)

На 7-й минуте Азербайджан открыл счет. Забил Мирмехди Рзаев, точно пробив в угол после углового.

У Украины было много шансов сравнять счет, но мяч упорно не шел в ворота. В компенсированное время второго тайма Иса Атаев забил второй гол в ворота украинцев.

Сборная Украины впервые получила награды ЧЕ – серебряные медали.

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Финал

4 июня 2026 года. Братислава (Словакия)

🔹 21:30. Украина – Азербайджан – 0:2

Голы: Мирмехди Рзаев, 7, Иса Атаев, 50+5

Видео голов и обзор матча

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Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
мини-футбол Александр Бондарь видео голов и обзор чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Украина - Азербайджан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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