Україна – Азербайджан – 0:2. Слезы в финале ЧЕ-2026. Видео голов и обзор

Вечером 4 июня остоялся финальный матч ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Украина и Азербайджан.

Континентальный турнир прошел с 27 мая по 4 июня на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

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Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу (0:2)

На 7-й минуте Азербайджан открыл счет. Забил Мирмехди Рзаев, точно пробив в угол после углового.

У Украины было много шансов сравнять счет, но мяч упорно не шел в ворота. В компенсированное время второго тайма Иса Атаев забил второй гол в ворота украинцев.

Сборная Украины впервые получила награды ЧЕ – серебряные медали.

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Финал

4 июня 2026 года. Братислава (Словакия)

🔹 21:30. Украина – Азербайджан – 0:2

Голы: Мирмехди Рзаев, 7, Иса Атаев, 50+5

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