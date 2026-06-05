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05 июня 2026, 15:52 | Обновлено 05 июня 2026, 15:53
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ФОТО. Украина проиграла финал и получила серебро ЧЕ по мини-футболу

В решающем матче сине-желтые уступили команде Азербайджана

05 июня 2026, 15:52 | Обновлено 05 июня 2026, 15:53
275
0
ФОТО. Украина проиграла финал и получила серебро ЧЕ по мини-футболу
EMF
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Вечером 4 июня состоялся финал чемпионата Европы-2026 по мини-футболу, в котором встретились сборные Украины и Азербайджана.

Континентальное первенство проходило с 27 мая по 4 июня на арене TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина уступила Азербайджану в решающем матче турнира со счетом 0:2. Голы забили Мирмехди Рзаев (7 мин) и Иса Атаев (50+5 мин).

Сборная Украины впервые в истории завоевала медали чемпионата Европы по мини-футболу – серебро. Азербайджан выиграл ЧЕ во второй раз.

Количество трофеев на ЧЕ по мини-футболу: Румыния (6 титулов), Азербайджан (2), Чехия, Казахстан, Сербия, рф (по 1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Финал

4 июня 2026 года. Братислава (Словакия)

🔹 21:30. Украина – Азербайджан – 0:2

Голы: Мирмехди Рзаев, 7, Иса Атаев, 50+5

Фотогалерея матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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