ФОТО. Украина проиграла финал и получила серебро ЧЕ по мини-футболу

Вечером 4 июня состоялся финал чемпионата Европы-2026 по мини-футболу, в котором встретились сборные Украины и Азербайджана.

Континентальное первенство проходило с 27 мая по 4 июня на арене TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

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Украина уступила Азербайджану в решающем матче турнира со счетом 0:2. Голы забили Мирмехди Рзаев (7 мин) и Иса Атаев (50+5 мин).

Сборная Украины впервые в истории завоевала медали чемпионата Европы по мини-футболу – серебро. Азербайджан выиграл ЧЕ во второй раз.

Количество трофеев на ЧЕ по мини-футболу: Румыния (6 титулов), Азербайджан (2), Чехия, Казахстан, Сербия, рф (по 1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Финал

4 июня 2026 года. Братислава (Словакия)

🔹 21:30. Украина – Азербайджан – 0:2

Голы: Мирмехди Рзаев, 7, Иса Атаев, 50+5

Фотогалерея матча