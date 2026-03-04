С кем сыграет Украина? Жеребьевка чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

Жеребьевка чемпионата Европы 2026 по мини-футболу состоялась во Дворце примаса в Братиславе.

Определены группы EMF EURO 2026. Во время жеребьевки 24 национальных команды были разделены на 6 групп (A–F), по 4 команды в каждой.

Украинская сборная оказалась в группе C, где встретится с Сербией, Бельгией и Турцией.

К следующему этапу выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу

EMF EURO 2026. Итоги жеребьевки

Группа A: Словакия, Черногория, Босния и Герцеговина, Греция

Группа B: Болгария, Чехия, Португалия, Израиль.

Группа C: Сербия, Украина , Бельгия, Турция

Группа D: Румыния, Грузия, Англия, Испания

Группа E: Казахстан, Венгрия, Польша, Словения.

Группа F: Азербайджан, Франция, Италия, Австрия

