Другие новости04 марта 2026, 02:30 | Обновлено 04 марта 2026, 02:37
179
0
С кем сыграет Украина? Жеребьевка чемпионата Европы 2026 по мини-футболу
Сине-желтая команда сыграет против команд Сербии, Бельгии и Турции
Жеребьевка чемпионата Европы 2026 по мини-футболу состоялась во Дворце примаса в Братиславе.
Определены группы EMF EURO 2026. Во время жеребьевки 24 национальных команды были разделены на 6 групп (A–F), по 4 команды в каждой.
Украинская сборная оказалась в группе C, где встретится с Сербией, Бельгией и Турцией.
К следующему этапу выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место.
Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу
EMF EURO 2026. Итоги жеребьевки
- Группа A: Словакия, Черногория, Босния и Герцеговина, Греция
- Группа B: Болгария, Чехия, Португалия, Израиль.
- Группа C: Сербия, Украина, Бельгия, Турция
- Группа D: Румыния, Грузия, Англия, Испания
- Группа E: Казахстан, Венгрия, Польша, Словения.
- Группа F: Азербайджан, Франция, Италия, Австрия
Инфографика
