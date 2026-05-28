Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 мая 2026, 10:09 | Обновлено 28 мая 2026, 10:16
Украина – Бельгия. ЧЕ-2026 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 мая в 13:15 матч 1-го тура чемпионата Европы в Братиславе

Minifootball of Ukraine

28 мая в 13:15 по Киеву сборная Украины стартует на ЧЕ-2026 по мини-футболу матчем против команды Бельгии.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 28 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская сборная выступает в группе C, где встретится с Бельгией (28 мая в 13:15), Сербией (29 мая в 15:30) и Турцией (30 мая в 22:15).

24 команды были разделены на 6 групп по 4 сборные. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь. Ассистент тренера: Денис Сандецкий

Матчи сборной Украины в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27 мая – 4 июня 2026

Состав групп

  • Группа A: Словакия, Черногория, Босния и Герцеговина, Греция
  • Группа B: Болгария, Чехия, Португалия, Израиль.
  • Группа C: Сербия, Украина, Бельгия, Турция
  • Группа D: Румыния, Грузия, Англия, Испания
  • Группа E: Казахстан, Венгрия, Польша, Словения
  • Группа F: Азербайджан, Франция, Италия, Австрия

Инфографика

