Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам
Новак потерпел поражение в пяти сетах от Жоау Фонсеки в матче третьего раунда мейджора
Легендарный Новак Джокович (АТР 4) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026!
В третьем раунде легендарный серб проиграл 19-летнему Жоау Фонсеке (Бразилия, ATP 30) за 4 часа и 57 минут, хотя вел по сетам со счетом 2:0.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Жоау Фонсека (Бразилия) [28] – Новак Джокович (Сербия) [3] – 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5
В четвертой партии Фонсека отыграл два скрытых матчбола на приеме в восьмом гейме.
Джокович потерял шанс выиграть 25-й трофей турнира Grand Slam. 39-летний Новак лишь во второй раз в карьере проиграл матч, в котором вел 2:0 по сетам – в 2010 году Джокович уступил Юргену Мельцеру в четвертьфинале Ролан Гаррос.
Фонсека впервые вышел в четвертый круг на слэмах и впервые переиграл представителя топ-5 рейтинга АТР.
Жоау, который помимо Джоковича также выбил Луку Павловича и Дино Прижмича, далее поборется либо с Каспером Руудом, либо с Томми Полом.
Кидай цю ідею фікс з 25-им Слемом і вступай в яхт-клуб Надаля. Пора на пенсію.
ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ!!!
Взагалі дивуюсь як він вийшов на матч без бандажів і пов'язок, щоб показати який він старий інвалід... А потім в грі носитись декілька сетів, що не кожен молодий подужає.
Тому вітання! Аби тільки це все не Звєрєву на користь пішло. От би РГ виграв або норвежець, або цей бразилець, або чех