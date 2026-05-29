Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам

Легендарный Новак Джокович (АТР 4) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026!

В третьем раунде легендарный серб проиграл 19-летнему Жоау Фонсеке (Бразилия, ATP 30) за 4 часа и 57 минут, хотя вел по сетам со счетом 2:0.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) [28] – Новак Джокович (Сербия) [3] – 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5

В четвертой партии Фонсека отыграл два скрытых матчбола на приеме в восьмом гейме.

Джокович потерял шанс выиграть 25-й трофей турнира Grand Slam. 39-летний Новак лишь во второй раз в карьере проиграл матч, в котором вел 2:0 по сетам – в 2010 году Джокович уступил Юргену Мельцеру в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Фонсека впервые вышел в четвертый круг на слэмах и впервые переиграл представителя топ-5 рейтинга АТР.

Жоау, который помимо Джоковича также выбил Луку Павловича и Дино Прижмича, далее поборется либо с Каспером Руудом, либо с Томми Полом.

