  4. Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам
29 мая 2026, 21:58 | Обновлено 29 мая 2026, 22:36
Джокович покинул Ролан Гаррос, проиграв 19-летнему бразильцу с 2:0 по сетам

Новак потерпел поражение в пяти сетах от Жоау Фонсеки в матче третьего раунда мейджора

29 мая 2026, 21:58 | Обновлено 29 мая 2026, 22:36
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный Новак Джокович (АТР 4) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026!

В третьем раунде легендарный серб проиграл 19-летнему Жоау Фонсеке (Бразилия, ATP 30) за 4 часа и 57 минут, хотя вел по сетам со счетом 2:0.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) [28] – Новак Джокович (Сербия) [3] – 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5

В четвертой партии Фонсека отыграл два скрытых матчбола на приеме в восьмом гейме.

Джокович потерял шанс выиграть 25-й трофей турнира Grand Slam. 39-летний Новак лишь во второй раз в карьере проиграл матч, в котором вел 2:0 по сетам – в 2010 году Джокович уступил Юргену Мельцеру в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Фонсека впервые вышел в четвертый круг на слэмах и впервые переиграл представителя топ-5 рейтинга АТР.

Жоау, который помимо Джоковича также выбил Луку Павловича и Дино Прижмича, далее поборется либо с Каспером Руудом, либо с Томми Полом.

Даниил Агарков
Класний матч. Але свою інтригу він вичерпав після поразки серба в третьому сеті. Навіть незважаючи на те, що продовжувався ще більше двох годин. Джоковича під кінець було вже просто шкода: бився до останнього, але різниця у віці цілком передбачувано далася взнаки. Ну куди тобі, друже, проти азартної молоді, яка тобі в сини годиться? Невже досі не зрозумів, що час невблаганний? 
Кидай цю ідею фікс з 25-им Слемом і вступай в яхт-клуб Надаля. Пора на пенсію.
Багато років слідкую за Джоковичем, і останні роки звернув увагу на те, що Джокович, якщо грає 5-й сет, то він завжди бере перерву, бере свою валізу і йде з корту на 5 хвилин до своєї кімнати. І завжди з'являється на корт зовсім другою людиною, як би не було за плечима 4-х сетів. Але цього разу щось пішло не так - чи стимулятори були просрочені, чи їх вже не хватає до кінця матчу.... Вік свій не обдуриш, прийшов час переходити до ветеранських змагань... 
Новак грав в основному на досвіді. Фізичних сил елементарно не вистачило. Кар'єра йде до завершення. Нове молоде покоління тисне. Зміна поколінь у спорті - діло звичне, хоч і сумне.
Дякую, Новаку, за гідну боротьбу. П'ять сетів достойно провів на розпечених кортах Ролан Гаррос з суперником вдвічі молодшим за тебе! 
Смішно, що цього діда ще хтось ставив у трійку фаворитів. Формат трисетовиків він ще потягне, але не Гренд слеми.
Взагалі дивуюсь як він вийшов на матч без бандажів і пов'язок, щоб показати який він старий інвалід... А потім в грі носитись декілька сетів, що не кожен молодий подужає.
Схоже Новаку настав час завершувати кар'єру ☹️
Красава Фонсека. А Джокович джентельмен, завжди подобається що він достойно програє і завжди вітає суперника. Стара школа.
У Фонсеки 3 ейси підряд .😁Пам'ятаю так Ястремська Грачову обіграла на Австраліяоупен .
Джоко уставшим был уже после 2 сета. 
Оце поєдинок! Давненько такого не бачив. Драма для Джоковича і феєрія для Фонсеки.
Фонсека для нас дуже рідне прізвище. Та і бразильці також.
Тому вітання! Аби тільки це все не Звєрєву на користь пішло. От би РГ виграв або норвежець, або цей бразилець, або чех
Думаю це шанс для Звєрєва і велика ймовірність що він його використає. Тай час вже за статистикою побачити нове обличчя в якості переможця ТВШ 
