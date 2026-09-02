Монфис стал самым возрастным игроком с 1992, который выиграл матч на USO
Гаэль в 40-й день рождения одолел Вальехо в 1-м раунде слэма в Нью-Йорке
В ночь на 2 августа в день своего 40-летия французский теннисист Гаэль Монфис переиграл Даниэля Вальехо в первом раунде Открытого чемпионата США 2026.
Монфис стал самым возрастным игроком с 1992 года, который сумел выиграть матч в основной сетке US Open.
34 года назад также в 40-й день рождения на американском мейджоре стартовал Джимми Коннорс, который одолел Жайме Онсинса.
Гаэль выигрывает как минимум один матч на турнирах Grand Slam в 22 сезонах подряд, сравнявшись с рекордными показателями Роджера Федерера и Новака Джоковича.
В 1/32 финала US Open Монфис встретится с 14-м сеяным Лернером Тьеном из США.
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