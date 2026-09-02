На глазах у Свитолиной. Монфис в день рождения оформил камбек на старте USO
Гаэль в день 40-летия в четырех сетах одолел Даниэля Вальехо в 1-м раунде US Open 2026
Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис успешно стартовал на Открытом чемпионате США 2026.
В день своего 40-летия Монфис в четырех сетах переиграл представителя Парагвая Даниэля Вальехо (АТР 60) в первом раунде мейджора. Встреча завершилась за 2 часа и 23 минуты.
US Open 2026. 1/64 финала
Даниэль Вальехо (Парагвай) – Гаэль Монфис (Франция) [WC] – 6:2, 1:6, 2:6, 0:6
На поединке присутствовала и Свитолина, которая в ночь на 31 августа выиграла свой матч первого круга, разгромив Солану Сиерру. В ночь на 3 сентября Элина проведет встречу 1/32 финала против Майи Джойнт.
Монфис во втором раунде US Open встретится с 14-м сеяным Лернером Тьеном (США, ATP 15) – американец на старте мейджора справился с Нуну Боржешем (Португалия, ATP 41).
Монфис впервые с Уимблдона-2025 вышел в 1/32 финала турнира Grand Slam. Гаэль одержал лишь пятую победу в этом сезоне, по итогам которого завершит профессиональную карьеру.
Монфис в 18-й раз выступает на кортах Нью-Йорка. Его лучшим результатом на американском слэме является стадия 1/2 финала в 2016 году.
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