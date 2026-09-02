На глазах у Свитолиной. Монфис в день рождения оформил камбек на старте USO

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис успешно стартовал на Открытом чемпионате США 2026.

В день своего 40-летия Монфис в четырех сетах переиграл представителя Парагвая Даниэля Вальехо (АТР 60) в первом раунде мейджора. Встреча завершилась за 2 часа и 23 минуты.

US Open 2026. 1/64 финала

Даниэль Вальехо (Парагвай) – Гаэль Монфис (Франция) [WC] – 6:2, 1:6, 2:6, 0:6

На поединке присутствовала и Свитолина, которая в ночь на 31 августа выиграла свой матч первого круга, разгромив Солану Сиерру. В ночь на 3 сентября Элина проведет встречу 1/32 финала против Майи Джойнт.

Монфис во втором раунде US Open встретится с 14-м сеяным Лернером Тьеном (США, ATP 15) – американец на старте мейджора справился с Нуну Боржешем (Португалия, ATP 41).

Монфис впервые с Уимблдона-2025 вышел в 1/32 финала турнира Grand Slam. Гаэль одержал лишь пятую победу в этом сезоне, по итогам которого завершит профессиональную карьеру.

Монфис в 18-й раз выступает на кортах Нью-Йорка. Его лучшим результатом на американском слэме является стадия 1/2 финала в 2016 году.