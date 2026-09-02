Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. На глазах у Свитолиной. Монфис в день рождения оформил камбек на старте USO
US Open
02 сентября 2026, 04:35 | Обновлено 02 сентября 2026, 04:39
80
0

На глазах у Свитолиной. Монфис в день рождения оформил камбек на старте USO

Гаэль в день 40-летия в четырех сетах одолел Даниэля Вальехо в 1-м раунде US Open 2026

02 сентября 2026, 04:35 | Обновлено 02 сентября 2026, 04:39
80
0
На глазах у Свитолиной. Монфис в день рождения оформил камбек на старте USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис успешно стартовал на Открытом чемпионате США 2026.

В день своего 40-летия Монфис в четырех сетах переиграл представителя Парагвая Даниэля Вальехо (АТР 60) в первом раунде мейджора. Встреча завершилась за 2 часа и 23 минуты.

US Open 2026. 1/64 финала

Даниэль Вальехо (Парагвай) – Гаэль Монфис (Франция) [WC] – 6:2, 1:6, 2:6, 0:6

На поединке присутствовала и Свитолина, которая в ночь на 31 августа выиграла свой матч первого круга, разгромив Солану Сиерру. В ночь на 3 сентября Элина проведет встречу 1/32 финала против Майи Джойнт.

Монфис во втором раунде US Open встретится с 14-м сеяным Лернером Тьеном (США, ATP 15) – американец на старте мейджора справился с Нуну Боржешем (Португалия, ATP 41).

Монфис впервые с Уимблдона-2025 вышел в 1/32 финала турнира Grand Slam. Гаэль одержал лишь пятую победу в этом сезоне, по итогам которого завершит профессиональную карьеру.

Монфис в 18-й раз выступает на кортах Нью-Йорка. Его лучшим результатом на американском слэме является стадия 1/2 финала в 2016 году.

По теме:
Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Первая победа на USO. Видеообзор
Олейникова вышла в 1/32 финала US Open, впервые выиграв матч в Нью-Йорке
Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Разгром на старте US Open. Видеообзор
Гаэль Монфис US Open 2026 день рождения
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко перед закрытием трансферного окна получил предложение
Футбол | 01 сентября 2026, 22:02 12
Пономаренко перед закрытием трансферного окна получил предложение
Пономаренко перед закрытием трансферного окна получил предложение

Матвей может перейти в АПЛ

Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
Бокс | 01 сентября 2026, 08:11 13
Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место

Александр планирует бой с Уайлдером на март 2027 года в США

Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Бокс | 01.09.2026, 06:38
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Стародубцева ждет. Старт игрового дня на US Open 2026 отложен из-за дождя
Теннис | 01.09.2026, 19:15
Стародубцева ждет. Старт игрового дня на US Open 2026 отложен из-за дождя
Стародубцева ждет. Старт игрового дня на US Open 2026 отложен из-за дождя
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Футбол | 01.09.2026, 07:15
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА разнес судейство в матче Буковина – Динамо
Экс-арбитр ФИФА разнес судейство в матче Буковина – Динамо
31.08.2026, 23:34 23
Футбол
Тайсон Фьюри отреагировал на сенсационное поражение Итаумы от Хрговича
Тайсон Фьюри отреагировал на сенсационное поражение Итаумы от Хрговича
31.08.2026, 07:42 4
Бокс
Динамо нашло усиление после фиаско с Буковиной. Сделка завершена
Динамо нашло усиление после фиаско с Буковиной. Сделка завершена
01.09.2026, 09:01 73
Футбол
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
31.08.2026, 01:32 1
Футбол
Чемпион мира назвал виновного в поражении Итаумы от Хрговича
Чемпион мира назвал виновного в поражении Итаумы от Хрговича
31.08.2026, 05:02 2
Бокс
Итаума вышел на связь и объяснил поражение от Хрговича
Итаума вышел на связь и объяснил поражение от Хрговича
31.08.2026, 12:21 36
Бокс
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
01.09.2026, 06:23 34
Футбол
Динамо приняло радикальное решение после привозов Суркиса
Динамо приняло радикальное решение после привозов Суркиса
31.08.2026, 19:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем