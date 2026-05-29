  4. На Ролан Гаррос 2026 будет определен новый чемпион турниров Grand Slam
29 мая 2026, 22:35 |
После вылета Новака Джоковича в Париже не осталось теннисистов с трофеем мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович покинул Открытый чемпионат Франции 2026 на стадии 1/16 финала.

Новак, который уступил в пяти сетах Жоау Фонсеке, был последним теннисистом в сетке Ролан Гаррос, у которого есть хотя бы один трофей мейджора.

Всего на слэме в Париже сыграли пять теннисистов, которые становились чемпионами GS – Янник Синнер (поражение в 1/32 финала), Марин Чилич и Стэн Вавринка, Даниил Медведев (все трое – поражение в 1/64 финала).

На Ролан Гаррос 2026 будет определен новый победитель турнира Grand Slam.

Интересно, что в сетке осталось только три игрока с финалами GS – Маттео Берреттини (финал Уимблдона-2021), Каспер Рууд (финалы Ролан Гаррос 2022, 2023 и US Open 2022) и Александр Зверев (финал US Open 2020, финал Ролан Гаррос 2024 и финал US Open 2025).

Даниил Агарков
