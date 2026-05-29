ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Польшей

В воскресенье, 31 мая, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Польши и Украины. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

За несколько дней до этого противостояния «сине-желтые» потеряли двух игроков – голкипера донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка и вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка.

По информации Украинской ассоциации футбола, оба игрока пропустят сбор из-за травм, которые получили в своих клубах во время выступлений в чемпионате.

Матч против Польши станет для украинской сборной первым под руководством итальянца Андреа Мальдеры, который возглавил команду после увольнения Сергея Реброва.

В нынешнем сезоне Гуцуляк провел 31 матч, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. В активе Ризныка – 41 матч, 32 пропущенных мяча и 22 игры, проведенных «на ноль».

Шанс проявить себя в сборной получит защитник словацкого «Слована» Даниил Игнатенко, который получил вызов от главного тренера.