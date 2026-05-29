29 мая 2026, 12:17 | Обновлено 29 мая 2026, 13:06
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал в сборную Украины легионера-чемпиона

Даниил Игнатенко получит шанс проявить себя в товарищеских матчах против Польши и Дании

Instagram. Даниил Игнатенко

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера вызвал в национальную команду защитника Данила Игнатенко, который выступает в чемпионате Словакии.

«Сине-желтые» проведут два товарищеских матча под руководством итальянского специалиста, заменившего на этой должности Сергея Реброва. Соперниками станут команды Польши и Дании.

Игнатенко защищает цвета «Слована» из Братиславы с сентября 2024 года – в нынешнем сезоне украинец помог своей команде завоевать золотые награды в чемпионате.

У 29-летнего защитника есть опыт выступлений в составе сборной Украины. В 2022 году Игнатенко провел шесть матчей в Лиге наций, в которых забил один гол.

Последний раз защитник одевал сине-желтую футболку в июне 2023-го, когда сыграл 25 минут в товарищеском поединке с Германией (3:3).

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
