  Слован с двумя украинцами стал чемпионом Словакии
03 мая 2026, 13:27 | Обновлено 03 мая 2026, 14:26
Слован с двумя украинцами стал чемпионом Словакии

Команда из Братиславы преждевременно завоевала титул

ФК Слован Братислава

«Слован» Братислава в поединке 8-го тура чемпионской группы чемпионата Словакии обыграл «ДАК» и завоевал титул.

Единственный мяч забил вингер Тигран Барсегян.

«Слован» с 65 очками идет первым, у ближайшего преследователя, которым является «ДАК» – 55 пунктов. До завершения чемпионата осталось два тура, таким образом команда из Братиславы гарантировала себе титул чемпиона Словакии.

В составе «Слована» выступает два украинца: полузащитник Даниил Игнатенко (30 матчей, два гола, один ассист) и нападающий Николай Кухаревич (15 матчей, 7 голов).

Чемпионат Словакии. 30-й тур

Слован – ДАК – 1:0

Гол: Барсегян, 79

Видео гола и обзор матча:

Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
не ПЕРЕДЧАСНО, а ДОСТРОКОВО, грамотеї!
ukrajinci tut nepricom...
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
