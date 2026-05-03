Слован с двумя украинцами стал чемпионом Словакии
Команда из Братиславы преждевременно завоевала титул
«Слован» Братислава в поединке 8-го тура чемпионской группы чемпионата Словакии обыграл «ДАК» и завоевал титул.
Единственный мяч забил вингер Тигран Барсегян.
«Слован» с 65 очками идет первым, у ближайшего преследователя, которым является «ДАК» – 55 пунктов. До завершения чемпионата осталось два тура, таким образом команда из Братиславы гарантировала себе титул чемпиона Словакии.
В составе «Слована» выступает два украинца: полузащитник Даниил Игнатенко (30 матчей, два гола, один ассист) и нападающий Николай Кухаревич (15 матчей, 7 голов).
Чемпионат Словакии. 30-й тур
Слован – ДАК – 1:0
Гол: Барсегян, 79
