Легионер Шахтера попал в символическую сборную Лиги конференций

Бразильский левый защитник донецкого «Шахтера» Педро Энрике вошел в символическую сборную сезона Лиги конференций 2025/26.

Вместе с «горняками» 23-летний футболист дошел до полуфинала турнира, но вылетел от лондонского «Кристал Пэлас» (5:2 по сумме встреч). В итоге именно «орлы» и выиграли трофей, обойдя в финале «Райо Вальекано» (1:0).

В основном этапе Лиги конференций 2025/26 Педро Энрике провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

