Легионер Шахтера попал в символическую сборную Лиги конференций
УЕФА выделил Педро Энрике
Бразильский левый защитник донецкого «Шахтера» Педро Энрике вошел в символическую сборную сезона Лиги конференций 2025/26.
Вместе с «горняками» 23-летний футболист дошел до полуфинала турнира, но вылетел от лондонского «Кристал Пэлас» (5:2 по сумме встреч). В итоге именно «орлы» и выиграли трофей, обойдя в финале «Райо Вальекано» (1:0).
В основном этапе Лиги конференций 2025/26 Педро Энрике провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Conference League Team of the Season... #UECL | @UEFA pic.twitter.com/je2Q5a9E3k— UEFA Conference League (@Conf_League) May 28, 2026
