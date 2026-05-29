  4. Легионер Шахтера попал в символическую сборную Лиги конференций
29 мая 2026, 01:31 | Обновлено 29 мая 2026, 01:46
Легионер Шахтера попал в символическую сборную Лиги конференций

УЕФА выделил Педро Энрике

Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Энрике

Бразильский левый защитник донецкого «Шахтера» Педро Энрике вошел в символическую сборную сезона Лиги конференций 2025/26.

Вместе с «горняками» 23-летний футболист дошел до полуфинала турнира, но вылетел от лондонского «Кристал Пэлас» (5:2 по сумме встреч). В итоге именно «орлы» и выиграли трофей, обойдя в финале «Райо Вальекано» (1:0).

В основном этапе Лиги конференций 2025/26 Педро Энрике провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Дмитрий Вус
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
