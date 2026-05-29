ВИДЕО. УЕФА выбрал лучший гол сезона ЛК – его забил игрок Шахтера

Гол бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Изаки Сильвы в первом матче 1/8 финала Лиги конференций против познанского «Леха» (3:1) был признан лучшим голом сезона 2025/26 в турнире.

Его 19-летний футболист забил эффектным ударом через себя на 85-й минуте встречи.

Всего за весь сезон Лиги конференций 2025/26 Изаки Сильва провел 12 матчей в турнире и отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

