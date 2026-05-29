ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал лучшего бомбардира чемпионата Албании
Ирги Кассала стал игроком ковалевского клуба
«Колос» официально подписал контракт с 23-летним албанским атакующим полузащитником Ирги Касаллой.
Футболист перешел в ковалевский клуб из «КФ Вора». В текущем сезоне он отличился 13 голами и 5 результативными передачами в 36 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата Албании.
Контракт игрока с «Колосом» рассчитан на три с половиной года.
Клуб из Ковалевки в прошлом сезоне занял шестое место в УПЛ.
