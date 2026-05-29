  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал лучшего бомбардира чемпионата Албании
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал лучшего бомбардира чемпионата Албании

Ирги Кассала стал игроком ковалевского клуба

ФК Колос. Ирги Касалла

«Колос» официально подписал контракт с 23-летним албанским атакующим полузащитником Ирги Касаллой.

Футболист перешел в ковалевский клуб из «КФ Вора». В текущем сезоне он отличился 13 голами и 5 результативными передачами в 36 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата Албании.

Контракт игрока с «Колосом» рассчитан на три с половиной года.

Клуб из Ковалевки в прошлом сезоне занял шестое место в УПЛ.

Андрей Плыгун Источник: ФК Колос Ковалевка
