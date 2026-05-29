ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с голкипером после трансфера Домчака
Роман Мысак подписал новое соглашение со «львами»
Львовские Карпаты официально объявили о продолжении сотрудничества с украинским голкипером Романом Мысаком. Об этом пишет пресс-служба «львов».
«Вратарь проведет следующий сезон в составе родной команды», - лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации клуб и игрок согласовали все детали контракта. Новое соглашение Мысака со «львами» действует до 30 июня 2027 года. О финансовых аспектах контракта ничего не сообщается.
Ранее Карпаты продали Назара Домчака в расположение Славии (Чехия) и отказались от продолжения сотрудничества с украинским голкипером Андреем Клищуком.
