ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с голкипером после трансфера Домчака

Львовские Карпаты официально объявили о продолжении сотрудничества с украинским голкипером Романом Мысаком. Об этом пишет пресс-служба «львов».

«Вратарь проведет следующий сезон в составе родной команды», - лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации клуб и игрок согласовали все детали контракта. Новое соглашение Мысака со «львами» действует до 30 июня 2027 года. О финансовых аспектах контракта ничего не сообщается.

Ранее Карпаты продали Назара Домчака в расположение Славии (Чехия) и отказались от продолжения сотрудничества с украинским голкипером Андреем Клищуком.