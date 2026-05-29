29 мая 2026, 17:11 | Обновлено 29 мая 2026, 17:26
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с голкипером после трансфера Домчака

Роман Мысак подписал новое соглашение со «львами»

Львовские Карпаты официально объявили о продолжении сотрудничества с украинским голкипером Романом Мысаком. Об этом пишет пресс-служба «львов».

«Вратарь проведет следующий сезон в составе родной команды», - лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации клуб и игрок согласовали все детали контракта. Новое соглашение Мысака со «львами» действует до 30 июня 2027 года. О финансовых аспектах контракта ничего не сообщается.

Ранее Карпаты продали Назара Домчака в расположение Славии (Чехия) и отказались от продолжения сотрудничества с украинским голкипером Андреем Клищуком.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
