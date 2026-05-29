Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) гарантировала себе вторую неделю Открытого чемпионата Франции 2026.

Марта прошла в 1/8 финала мейджора после того, как в двух сетах разобралась с Викторией Голубич (Швейцария, WTA 82)

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3

Марта провела третье очное противостояние против Виктории и в третий раз одолела швейцарку.

Костюк в Париже, помимо Голубич, также переиграла Оксану Селехметьеву и Кэти Волынец. Следующая оппонентка Марты определится в польском дерби между Магдой Линетт и Игой Свентек.

Марта во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос. В 2021 году Костюк уступила Свентек на этой стадии.