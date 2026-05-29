Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Марта справилась с Голубич и залетела во вторую неделю мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) гарантировала себе вторую неделю Открытого чемпионата Франции 2026.
Марта прошла в 1/8 финала мейджора после того, как в двух сетах разобралась с Викторией Голубич (Швейцария, WTA 82)
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [15] – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3
Марта провела третье очное противостояние против Виктории и в третий раз одолела швейцарку.
Костюк в Париже, помимо Голубич, также переиграла Оксану Селехметьеву и Кэти Волынец. Следующая оппонентка Марты определится в польском дерби между Магдой Линетт и Игой Свентек.
Марта во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос. В 2021 году Костюк уступила Свентек на этой стадии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Та й на задній лінії вона один з найбільш ультимативних гравців. Не пам`ятаю, коли її востаннє перегравали по віннерах. Її теперішня гра не лише ефективна, а ще й дуже красива. Просто-таки магічне перевтілення порівняно з Мартою часів Брічека. І все це завдяки Заневській, яку тут хіба що не проклинали)
Вибачай, не дивився, тільки заглядав, бо там за Юлю більше переживаю.
Був впевнений, що тут без проблем (спеку не рахуєм).
Успіхів з полячкою!
Ну й вирішила переплюнути Еліну і влаштувала 15-тихвилинне садо-мазо в десятому геймі першої партії. Добре, що все добре скінчилось, але краще б ти, Марто, брала приклад з Еліни в інших речах))
При такій жарі фізична підготовка буде вирішальною. Поки Марта тримається .
Наступна Свьонтек ,а вона сьогодні зовсім не бездоганна. Дуже багато помилок робить. Я думаю Марті вона сьогодні по силах .Удачі !
Головне було за будь-яку ціну дійти до Іги, бо на ній не соромно і психологічно легше закінчити переможну серію, якщо час на це вже прийде. Звичайно Марта повинна додати в якості в грі з Ігою, ще б температура спала, було б взагалі супер.
І ми будемо вірити в Мартусю!♥️🇺🇦