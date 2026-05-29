  4. Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
29 мая 2026, 13:47 | Обновлено 29 мая 2026, 14:06
Марта справилась с Голубич и залетела во вторую неделю мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) гарантировала себе вторую неделю Открытого чемпионата Франции 2026.

Марта прошла в 1/8 финала мейджора после того, как в двух сетах разобралась с Викторией Голубич (Швейцария, WTA 82)

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3

Марта провела третье очное противостояние против Виктории и в третий раз одолела швейцарку.

Костюк в Париже, помимо Голубич, также переиграла Оксану Селехметьеву и Кэти Волынец. Следующая оппонентка Марты определится в польском дерби между Магдой Линетт и Игой Свентек.

Марта во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос. В 2021 году Костюк уступила Свентек на этой стадии.

Добре, Марта. Молодчинка. Програма-мінімум виконана, тепер починається справжній Ролан Гаррос)
Молодець!Зробила те,що й потрібне було! Так тримати!
Марта зараз мабуть найагресивніша тенісистка в турі. Те, як вона за будь-якої можливості летить до сітки і цим постійно тисне на суперниць - такого собі не дозволяє більше ніхто. Принаймні настільки успішно.
Та й на задній лінії вона один з найбільш ультимативних гравців. Не пам`ятаю, коли її востаннє перегравали по віннерах. Її теперішня гра не лише ефективна, а ще й дуже красива. Просто-таки магічне перевтілення порівняно з Мартою часів Брічека. І все це завдяки Заневській, яку тут хіба що не проклинали)
Вітаю Марту!!! 
Вибачай, не дивився, тільки заглядав, бо там за Юлю більше переживаю.
Був впевнений, що тут без проблем (спеку не рахуєм).
Успіхів з полячкою!
Почала матч холоднокровно, як і належить топові, але потім стала надто поспішати і вже з другого сервіс-гейму істотно зіпсувала відсоток першої подачі. Добре, що віднедавна навчилася робити висновки і спокійно перебудовуватися по ходу гри. Ще зо два роки тому в такій ситуації летіли б ракетки. Грала зі стінкою, але в основному сама з собою. За весь перший сет не побачив від швейцарки жодного атакувального удару - лише контратакуючі. Марта в основному камонила після власних вдалих дій, Голубіч - виключно на помилках Марти. Таке собі.
Ну й вирішила переплюнути Еліну і влаштувала 15-тихвилинне садо-мазо в десятому геймі першої партії. Добре, що все добре скінчилось, але краще б ти, Марто, брала приклад з Еліни в інших речах))
Ані на хвилину не було сумнівів. В цій грі Марта хіба що сама собі могла програти. Далі Іга - треба зібратись і так вже помилками не розкидатися
Молодець! Перший сет рівний був. З перемогою!
А ось тепер настав час важкої артилерії з 4 раунду для Марти, якщо звичайно Магда не створить сенсацію
Наступний матч буде напевно зі Свьонтек. І якщо для Марти і Еліни складеться так, що обидві дійдуть до чвертьфіналу, то зустрінуться одна проти другої
З подачею щось треба робити бо 52% першої - це зовсім не те. 
При такій жарі фізична підготовка буде вирішальною. Поки Марта тримається . 
Наступна Свьонтек ,а вона сьогодні зовсім не бездоганна. Дуже багато помилок робить. Я думаю Марті вона сьогодні по силах .Удачі !
Марту з перемогою. Добре що трохи впевненіше сьогодні. Завдання мінімум виконано.
Головне було за будь-яку ціну дійти до Іги, бо на ній не соромно і психологічно легше закінчити переможну серію, якщо час на це вже прийде. Звичайно Марта повинна додати в якості в грі з Ігою, ще б температура спала, було б взагалі супер.    
В финале Костюк-Свитолина ставлю на харьковчанку. Пора уже Ролана везти в Первую Столицу!
З перемогою🎉 Далі на нас чекає справжня супер-битва. МОМЕНТ ІСТИНИ.
І ми будемо вірити в Мартусю!♥️🇺🇦
☘️Топи до талого Марта🔥
