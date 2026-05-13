Автогол-шок для команды Роналду, вылет Александрии, выборы президента Реала
Главные новости за 12 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 мая.
1. Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Команда Руслана Ротаня потеряла важные очки в борьбе за второе место
2A. Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Команды провели результативный поединок УПЛ
2B. Без центра поля. Кривбасс в ярком матче обыграл Верес
Команда Патрика ван Леувена одержала уверенную победу
3A. Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Подопечные Нагорняка выгрызли победу
3B. Искать спасение в кабинетах. Заря добила Александрию
Команда Шарана осталась без математических шансов на выживание в УПЛ
4. Драма: Аль-Наср пропустил на 90+8. Первый трофей для Роналду откладывается
В принципиальном противостоянии Аль-Наср и Аль-Хиляль сыграли вничью
5A. В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
Гол на 116-й мин для Саутгемптона в ворота Мидлсбро забил Шей Чарльз
5B. Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге
У победителей голы забили Адемола Лукман и Александер Серлот
6. Флорентино Перес принял важное решение относительно будущего Реала
Президент клуба не уходит в отставку, но проведет досрочные выборы
7A. Стародубцева вслед за Подрез прошла в 1/8 финала турнира WTA 125 в Париже
В первом раунде во Франции Юлия в двух сетах одолела Тайлу Престон
7B. Ястремская прервала серию поражений, успешно стартовав на турнире в Парме
Даяна в двух сетах переиграла Викторию Босио в 1-м раунде WTA 125 в Италии
7C. Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира
Вероника в 1/16 финала турнира WTA 125 в трех сетах одолела Слоан Стивенс
8A. Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Сорана Кырстя в двух сетах переиграла Алену Остапенко в четвертьфинале
8B. Гофф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Коко оформила камбек после проигранного первого сета против нейтралки
9. Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Боксер из Украины решил вернуться на ринг
10. 7 самых молодых футболистов УПЛ в сезоне 2020/21. Где они сейчас?
Как продвинулись в карьерном плане экс-юниоры
