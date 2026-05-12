  4. Драма: Аль-Наср пропустил на 90+8. Первый трофей для Роналду откладывается
12 мая 2026, 23:05 | Обновлено 12 мая 2026, 23:56
Драма: Аль-Наср пропустил на 90+8. Первый трофей для Роналду откладывается

В принципиальном противостоянии Аль-Наср и Аль-Хиляль сыграли вничью

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный клуб Аль-Наср с португальским форвардом Криштиану Роналду не сумел досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии.

Вечером 12 мая состоялся центральный матч 32-го тура. В принципиальном противостоянии Аль-Наср упустил победу над клубом Аль-Хиляль (1:1).

За Аль-Наср сыграл знаменитый Криштиану Роналду, а за Аль-Хиляль с первых минут вышел француз Карим Бензема.

Мохамед Симакан открыл счет на 37-й минуте матча (1:0), и этот гол приблизил Аль-Наср к чемпионству. Автогол после дикой ошибки вратаря Бенто на 90+8 минуте не позволил хозяевам победить (1:1).

Первый титул для Криштиану Роналду в Саудовской Аравии откладывается до последнего тура (21 мая Аль-Наср будет принимать Дамак).

Топ-4: Аль-Наср (83), Аль-Хиляль (78 и игра в запасе), Аль-Ахли (75), Аль-Кадисия (71).

Чемпионат Саудовской Аравии

32-й тур, 12 мая 2026

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1

Гол: Мохамед Симакан, 37 – Бенто, 90+8 (автогол)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 33 27 2 4 87 - 27 21.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак 83
2 Аль-Хиляль 32 23 9 0 82 - 27 16.05.26 19:05 Аль-Хиляль - Неом12.05.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд 78
3 Аль-Ахли Джидда 32 23 6 3 64 - 24 16.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Холуд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда 75
4 Аль-Кадaсиа 32 21 8 3 76 - 33 14.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Хазм09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа 71
5 Аль-Иттихад 31 15 7 9 49 - 39 14.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм 52
6 Аль-Таавун 32 15 7 10 58 - 43 15.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Рияд11.05.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд 52
7 Аль-Иттифак 32 14 7 11 49 - 51 14.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд 49
8 Неом 32 12 8 12 42 - 45 16.05.26 19:05 Аль-Хиляль - Неом11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом 44
9 Аль-Хазм 32 10 9 13 36 - 55 14.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Хазм09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха 39
10 Аль-Фейха 32 10 8 14 41 - 50 15.05.26 19:15 Дамак - Аль-Фейха09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда 38
11 Аль-Халидж 32 10 7 15 52 - 55 16.05.26 19:05 Аль-Ахдуд - Аль-Халидж09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж 37
12 Аль-Фатех 32 8 9 15 39 - 55 14.05.26 18:55 Аль-Фатех - Аль-Наджма10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж 33
13 Аль-Холуд 32 9 5 18 39 - 58 16.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Холуд12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд 32
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32 7 11 14 41 - 54 17.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад11.05.26 Неом 2:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32
15 Дамак 32 5 11 16 28 - 51 15.05.26 19:15 Дамак - Аль-Фейха10.05.26 Аль-Иттихад 2:1 Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа 26
16 Аль-Рияд 32 6 8 18 33 - 62 15.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Рияд10.05.26 Аль-Рияд 1:0 Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд 26
17 Аль-Ахдуд 32 4 5 23 24 - 68 16.05.26 19:05 Аль-Ахдуд - Аль-Халидж12.05.26 Аль-Холуд 0:0 Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 17
18 Аль-Наджма 32 2 7 23 31 - 74 14.05.26 18:55 Аль-Фатех - Аль-Наджма09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом 13
ГОЛ! 1:0. Мохамед Симакан, 37 мин

ГОЛ! 1:1. Бенто, 90+8 (автогол)

90’
ГОЛ ! Автогол забил Бенто Крепски (Аль-Наср Эр-Рияд).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Симакан (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
