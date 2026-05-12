Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1. Глупый автогол и шок для Роналду. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии
12 мая в 21:00 прошел центральный матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В принципиальном противостоянии Аль-Наср принимал Аль-Хиляль (1:1).
Этот матч мог стать чемпионским для команды Криштиану Роналду. В случае победы Аль-Наср досрочно оформил бы чемпионство.
За Аль-Наср в основе играл Криштиану Роналду, а за Аль-Хиляль с первых минут вышел Карим Бензема. Мохамед Симакан открыл счет на 37-й минуте матча (1:0). Этот гол приблизил Аль-Наср к чемпионству.
Но автогол после дикой ошибки вратаря Бенто на 90+8 минуте не позволил хозяевам победить (1:1). Первый титул для Криштиану Роналду в Саудовской Аравии откладывается до последнего тура.
Чемпионат Саудовской Аравии
32-й тур, 12 мая 2026
Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1
Гол: Мохамед Симакан, 37 – Бенто, 90+8 (автогол)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Мохамед Симакан, 37 мин
🟡🔵 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳— Central do Arabão (@centraldoarabao) May 12, 2026
⏰ 37’ AL NASSR 1 x 0 AL HILAL
⚽️ Simakan
ABERTO O MARCADOR!
BOLA PINGADA NA ÁREA SOBRA PARA SIMAKAN MANDAR PRO FUNDO DO GOL!
O AL NASSR ESTÁ SENDO CAMPEÃO SAUDITA! pic.twitter.com/dRSGo9fgzF
ГОЛ! 1:1. Бенто, 90+8 (автогол)
BIG MISTAKE BY THE KEEPER COSTS AL NASSR THE TITLE 😳 pic.twitter.com/nJLV1iyTBd— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 12, 2026
События матча
