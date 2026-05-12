Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1. Глупый автогол и шок для Роналду. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
12.05.2026 21:00 – FT 1 : 1
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
12 мая 2026, 23:41 | Обновлено 12 мая 2026, 23:49
517
0

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1. Глупый автогол и шок для Роналду. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии

12 мая 2026, 23:41 | Обновлено 12 мая 2026, 23:49
517
0
Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1. Глупый автогол и шок для Роналду. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

12 мая в 21:00 прошел центральный матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В принципиальном противостоянии Аль-Наср принимал Аль-Хиляль (1:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Этот матч мог стать чемпионским для команды Криштиану Роналду. В случае победы Аль-Наср досрочно оформил бы чемпионство.

За Аль-Наср в основе играл Криштиану Роналду, а за Аль-Хиляль с первых минут вышел Карим Бензема. Мохамед Симакан открыл счет на 37-й минуте матча (1:0). Этот гол приблизил Аль-Наср к чемпионству.

Но автогол после дикой ошибки вратаря Бенто на 90+8 минуте не позволил хозяевам победить (1:1). Первый титул для Криштиану Роналду в Саудовской Аравии откладывается до последнего тура.

Чемпионат Саудовской Аравии

32-й тур, 12 мая 2026

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1

Гол: Мохамед Симакан, 37 – Бенто, 90+8 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Мохамед Симакан, 37 мин

ГОЛ! 1:1. Бенто, 90+8 (автогол)

События матча

90’
ГОЛ ! Автогол забил Бенто Крепски (Аль-Наср Эр-Рияд).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Симакан (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
По теме:
ВИДЕО. Дикая ошибка вратаря Бенто, которая не позволила Роналду взять титул
ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после пропущенного гола от Аль-Хиляль на 90+8-й
Драма: Аль-Наср пропустил на 90+8. Первый трофей для Роналду откладывается
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Мохамед Симакан Карим Бензема Бенто Матеус Крепски автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Футбол | 12 мая 2026, 17:35 67
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье

Подопечные Нагорняка в голевом блокбастере выгрызли победу над лидером УПЛ

Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 12 мая 2026, 22:17 0
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром

Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12.05.2026, 07:08
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12.05.2026, 08:22
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Футбол | 12.05.2026, 09:15
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 10
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 29
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 11
Футбол
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем