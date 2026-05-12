Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1. Глупый автогол и шок для Роналду. Видео голов

12 мая в 21:00 прошел центральный матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В принципиальном противостоянии Аль-Наср принимал Аль-Хиляль (1:1).

Этот матч мог стать чемпионским для команды Криштиану Роналду. В случае победы Аль-Наср досрочно оформил бы чемпионство.

За Аль-Наср в основе играл Криштиану Роналду, а за Аль-Хиляль с первых минут вышел Карим Бензема. Мохамед Симакан открыл счет на 37-й минуте матча (1:0). Этот гол приблизил Аль-Наср к чемпионству.

Но автогол после дикой ошибки вратаря Бенто на 90+8 минуте не позволил хозяевам победить (1:1). Первый титул для Криштиану Роналду в Саудовской Аравии откладывается до последнего тура.

Чемпионат Саудовской Аравии

32-й тур, 12 мая 2026

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1

Гол: Мохамед Симакан, 37 – Бенто, 90+8 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Мохамед Симакан, 37 мин

🟡🔵 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳



⏰ 37’ AL NASSR 1 x 0 AL HILAL

⚽️ Simakan



ABERTO O MARCADOR!



BOLA PINGADA NA ÁREA SOBRA PARA SIMAKAN MANDAR PRO FUNDO DO GOL!



— Central do Arabão (@centraldoarabao) May 12, 2026

ГОЛ! 1:1. Бенто, 90+8 (автогол)