Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Премьер-лига
Эпицентр
12.05.2026 15:30 – FT 3 : 2
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 17:35 | Обновлено 12 мая 2026, 17:46
1209
19

Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье

Подопечные Нагорняка в голевом блокбастере выгрызли победу над лидером УПЛ

12 мая 2026, 17:35 | Обновлено 12 мая 2026, 17:46
1209
19 Comments
Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
УПЛ

Отчет по матчу ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

«Эпицентр» – «Полесье» - 3:2

Голы: Сифуэнтес, 49, 89 (пен.), Танчик, 54 – Кош (аг), 59, Назаренко, 64

На 90+8 минуте Сарапий не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Михайличенко, 90

«Эпицентр»: Федотов – Кош, Григоращук, Липовуз (Миронюк, 68) – Климец, Запорожец, Себерио, Кирюханцев (Супряга, 84) – Сифуэнтес (Оливейра, 90+9), Сидун (Ковалец, 90+9), Лучкевич (Танчик, 46)

«Полесье»: Бущан – Михайличенко, Сарапий, Красничи, Майсурадзе (Кравченко, 68) – Федор (Краснопир, 55), Бабенко, Андриевский – Брагару (Назаренко, 55), Гайдучик (Філіппов, 55), Гуцуляк (Эмерллаху, 60)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион: «Арена Левый Берег» (Киев)

Удары (в створ): 13 (7) – 27 (10)

Угловые: 3 – 9

Оффсайды: 0 – 1

ЭПИЦЕНТР – ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Спорный пенальти и сейв Федотова: концовка матча Эпицентр – Полесье
Шандрук vs Ван Леувен. Верес и Кривбасс определились с составами на игру
Металлист 1925 – Карпаты. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Полесье Житомир Эпицентр - Полесье отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Футбол | 12 мая 2026, 16:16 0
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»

Ворскла имеет большие финансовые проблемы

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12 мая 2026, 07:08 23
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Андрей попал в список «неприкасаемых»

Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 12.05.2026, 11:13
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12.05.2026, 04:10
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Глянув останні хвилини. Як раз руки у Філіпова. Ну це доля повернулв боржок, адже Філіпов забив в минулому турі з офсайду, для Олександрії, у Гуцуляка був.
Ну а пеналь в ворота Епіцентру це вже просто цирк, навіть коментатор був проти, але і тут карма спрацювала, і  ліве пенальті не забили!
Чекаємо на вимоги міліціонера Буткевича, надати запис переговорів суддів, коли вони додумались таке "пенальті" призначити.
Сподіваюсь, що ЛНЗ візьме срібло.
Ответить
+10
поздоровлення ФК "Епіцентр"
і його вболівальникам!!!
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Вже який матч на користь Полісся в плані суддівства. 
Кожен матч їм допомагають не бачивши офсайду, то ліві пенальті ставлячи.
В цьому матчі навіть ліва пєнка не допомогла.
В Європі таке ніхто не дасть. Тому і драти їх будуть без кишенькових суддів, як ту козу!
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Драма заключается в том, что Буткевич не успел ещё до матча профинансировать судейку (как он делал все матчи после игры с ДК). Теперь судейка в матче с Зарёй будет заранее обеспечен. Баблом. Жду гнева от хозяина АТБ по поводу судеек. Надеюсь он расскажет всем, что он просто не успел подкупить судейку ДО МАТЧА. Ну вот бывает же такое...
Ответить
+5
Еще и левый пеналь дали. Хорошо, что Срапий не забил, не справедливо кка то бы было.
Ответить
+5
У  ЛНЗ залишилось три гри з явними аутсайдера УПЛ:
Полтава, Кудрівка, Оболонь.
Побажаємо перемог!
Але!
Але є ще судді і хтось із Полісся...
Ответить
+4
Ничего себе Эпик разыгрался под конец! ЛНЗ, кстати, должен им проставится (можно и своей продукцией))
Ответить
+2
Тобто ви хочете сказати що ось це Полісся буде виступати в єврокубку ?
Ответить
+1
Цікаво, що в 5-ти останніх турах, не програвали Епіцентр і Колос, а не вигравав ЛНЗ.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Надо в кабинеты  ЛНЗ - серебрёр
Ответить
-9
Интрига в нашей родной УПЛ жива!🤩
🥈🔥🥉Борьба за медали между Полесьем🟢⚫ и ЛНЗ🟣 накаляется. Но мяч теперь на стороне черкассцев! 🙃
Ответить
-11
завтра ми обіграємо Колос і до атбзалишиться всього 4 очки за 2 тури
Ответить
-12
Победителей с победой!🟣⚫
Такие сенсации, как победа над мощным Полесьем, впечатляют и свидетельствуют о росте конкурентности УПЛ!⚽🇺🇦👍👍
Каждый может обыграть каждого.
Как в АПЛ🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 и NHL🧊 😇
Ответить
-12
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 7
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
12.05.2026, 15:22
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 52
Хоккей
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 1
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем