Безумный матч с драмой в конце. Эпицентр победил Полесье
Подопечные Нагорняка в голевом блокбастере выгрызли победу над лидером УПЛ
Отчет по матчу ожидайте в ближайшее время
Украинская Премьер-лига. 28-й тур
«Эпицентр» – «Полесье» - 3:2
Голы: Сифуэнтес, 49, 89 (пен.), Танчик, 54 – Кош (аг), 59, Назаренко, 64
На 90+8 минуте Сарапий не реализовал пенальти (вратарь)
Предупреждения: Михайличенко, 90
«Эпицентр»: Федотов – Кош, Григоращук, Липовуз (Миронюк, 68) – Климец, Запорожец, Себерио, Кирюханцев (Супряга, 84) – Сифуэнтес (Оливейра, 90+9), Сидун (Ковалец, 90+9), Лучкевич (Танчик, 46)
«Полесье»: Бущан – Михайличенко, Сарапий, Красничи, Майсурадзе (Кравченко, 68) – Федор (Краснопир, 55), Бабенко, Андриевский – Брагару (Назаренко, 55), Гайдучик (Філіппов, 55), Гуцуляк (Эмерллаху, 60)
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Стадион: «Арена Левый Берег» (Киев)
Удары (в створ): 13 (7) – 27 (10)
Угловые: 3 – 9
Оффсайды: 0 – 1
Ну а пеналь в ворота Епіцентру це вже просто цирк, навіть коментатор був проти, але і тут карма спрацювала, і ліве пенальті не забили!
Чекаємо на вимоги міліціонера Буткевича, надати запис переговорів суддів, коли вони додумались таке "пенальті" призначити.
Сподіваюсь, що ЛНЗ візьме срібло.
і його вболівальникам!!!
Кожен матч їм допомагають не бачивши офсайду, то ліві пенальті ставлячи.
В цьому матчі навіть ліва пєнка не допомогла.
В Європі таке ніхто не дасть. Тому і драти їх будуть без кишенькових суддів, як ту козу!
Полтава, Кудрівка, Оболонь.
Побажаємо перемог!
Але!
Але є ще судді і хтось із Полісся...
🥈🔥🥉Борьба за медали между Полесьем🟢⚫ и ЛНЗ🟣 накаляется. Но мяч теперь на стороне черкассцев! 🙃
Такие сенсации, как победа над мощным Полесьем, впечатляют и свидетельствуют о росте конкурентности УПЛ!⚽🇺🇦👍👍
Каждый может обыграть каждого.
Как в АПЛ🏴 и NHL🧊 😇