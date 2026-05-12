Во вторник, 12 мая, состоится матч 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть каменец-подольский «Эпицентр» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало матча — в 15:30.

Эпицентр

«Эпицентр», конечно, себе еще ничего не гарантировал. Но это только формально. В реальности же расстояние в пять очков от зоны переходных матчей в нашем чемпионате вполне серьезно и позволяет если и не выдохнуть и расслабиться, то, как минимум, смотреть вперед со сдержанным оптимизмом.

Все потому, что симпатичная тренерская команда Сергея Нагорняка стабильно набирала очки. Да, за последние пять матчей не было одержано ни одной победы, но и поражение было только одно.

Правда, последняя из ничьих была очень досадной. «Эпицентр» побеждал «Оболонь» 2:0, но умудрился в конце матча потерять преимущество, дважды пропустив.

Травмированных нет, дисквалифицированных тоже, поэтому окончание чемпионата зависит исключительно от самой команды.

Полесье

«Полесье» по итогам прошедшего тура вышло на второе место. Выше уже подняться не удастся, ведь донецкий «Шахтер» официально оформил чемпионство. А вот опуститься на ступеньку ниже можно, ЛНЗ отстает только на одно очко, поэтому нас ждет в последних турах заруба.

Выйти на второе место удалось в непростом матче против «Александрии». Бывшая команда Ротаня долго упиралась, однако все же не удержалась и пропустила в конце от своего бывшего форварда Александра Филиппова, который обычно не то что практически не забивает, но и выходит на поле очень редко, проиграв конкуренцию Краснопиру и Гайдучику. Но в этом матче он забил и повысил свои шансы играть почаще.

До сих пор травмирован левый защитник (хотя где он только не играл) Борис Крушинский. Уже восстановились Кравченко и Велетень и понемногу будут подпускаться к основе. Дисквалифицированных нет.

Есть информация, что «Полесье» хочет продлить контракт с Алексеем Гуцуляком, но старается уменьшить его зарплату, что будет достаточно проблематично. Посмотрим.

Статистика встреч

Три матча провели между собой команды. Сначала в Первой лиге сильнее дважды были «волки» (2:1, 3:0), а затем в первом круге текущего розыгрыша УПЛ была зафиксирована нулевая ничья.

Ориентировочные составы

«Эпицентр»: Билык – Кирюханцев, Григоращук, Кош, Климец – Липовуз, Миронюк – Рохас, Себерио, Сифуэнтес – Сидун

«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Эмерллаху– Гуцуляк, Андриевский, Брагару – Краснопир

Прогноз на противостояние

Ожидаем, что номинальные хозяева будут строить игру от защиты и «Полесью» будет очень сложно, но у них есть шанс облегчить себе задачу, забив быстрый гол. Однако голов в матче вряд ли будет много.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66 2 Полесье 27 17 4 6 47 - 18 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 55 3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54 4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 48 5 Металлист 1925 27 12 10 5 32 - 16 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 46 6 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46 7 Кривбасс 27 12 8 7 47 - 41 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 44 8 Заря 27 10 9 8 38 - 34 12.05.26 13:00 Александрия - Заря 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 27.04.26 Заря 2:0 Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 39 9 Карпаты Львов 27 9 10 8 35 - 27 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 37 10 Верес 27 7 10 10 25 - 34 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Заря 2:0 Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 31 11 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28 12 Эпицентр 27 7 6 14 32 - 42 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 27 13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21 15 Александрия 27 2 7 18 19 - 54 12.05.26 13:00 Александрия - Заря 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 13 16 Полтава 27 2 6 19 23 - 70 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 12 Полная таблица

Букмекеры оценивают шансы команд: 9.07 для «Эпицентра» и 1.42 для «Полесья».