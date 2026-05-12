Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Житомирская команда всеми силами попытается удержать второе место
Во вторник, 12 мая, состоится матч 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть каменец-подольский «Эпицентр» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало матча — в 15:30.
Эпицентр
«Эпицентр», конечно, себе еще ничего не гарантировал. Но это только формально. В реальности же расстояние в пять очков от зоны переходных матчей в нашем чемпионате вполне серьезно и позволяет если и не выдохнуть и расслабиться, то, как минимум, смотреть вперед со сдержанным оптимизмом.
Все потому, что симпатичная тренерская команда Сергея Нагорняка стабильно набирала очки. Да, за последние пять матчей не было одержано ни одной победы, но и поражение было только одно.
Правда, последняя из ничьих была очень досадной. «Эпицентр» побеждал «Оболонь» 2:0, но умудрился в конце матча потерять преимущество, дважды пропустив.
Травмированных нет, дисквалифицированных тоже, поэтому окончание чемпионата зависит исключительно от самой команды.
Полесье
«Полесье» по итогам прошедшего тура вышло на второе место. Выше уже подняться не удастся, ведь донецкий «Шахтер» официально оформил чемпионство. А вот опуститься на ступеньку ниже можно, ЛНЗ отстает только на одно очко, поэтому нас ждет в последних турах заруба.
Выйти на второе место удалось в непростом матче против «Александрии». Бывшая команда Ротаня долго упиралась, однако все же не удержалась и пропустила в конце от своего бывшего форварда Александра Филиппова, который обычно не то что практически не забивает, но и выходит на поле очень редко, проиграв конкуренцию Краснопиру и Гайдучику. Но в этом матче он забил и повысил свои шансы играть почаще.
До сих пор травмирован левый защитник (хотя где он только не играл) Борис Крушинский. Уже восстановились Кравченко и Велетень и понемногу будут подпускаться к основе. Дисквалифицированных нет.
Есть информация, что «Полесье» хочет продлить контракт с Алексеем Гуцуляком, но старается уменьшить его зарплату, что будет достаточно проблематично. Посмотрим.
Статистика встреч
Три матча провели между собой команды. Сначала в Первой лиге сильнее дважды были «волки» (2:1, 3:0), а затем в первом круге текущего розыгрыша УПЛ была зафиксирована нулевая ничья.
Ориентировочные составы
«Эпицентр»: Билык – Кирюханцев, Григоращук, Кош, Климец – Липовуз, Миронюк – Рохас, Себерио, Сифуэнтес – Сидун
«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Эмерллаху– Гуцуляк, Андриевский, Брагару – Краснопир
Прогноз на противостояние
Ожидаем, что номинальные хозяева будут строить игру от защиты и «Полесью» будет очень сложно, но у них есть шанс облегчить себе задачу, забив быстрый гол. Однако голов в матче вряд ли будет много.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|27
|20
|6
|1
|65 - 17
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|66
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47 - 18
|12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|55
|3
|ЛНЗ
|27
|16
|6
|5
|36 - 16
|13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|54
|4
|Динамо Киев
|27
|14
|6
|7
|59 - 33
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|48
|5
|Металлист 1925
|27
|12
|10
|5
|32 - 16
|12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес
|46
|6
|Колос Ковалевка
|27
|12
|10
|5
|28 - 21
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|46
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47 - 41
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|44
|8
|Заря
|27
|10
|9
|8
|38 - 34
|12.05.26 13:00 Александрия - Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря
|39
|9
|Карпаты Львов
|27
|9
|10
|8
|35 - 27
|12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|37
|10
|Верес
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес
|31
|11
|Оболонь
|27
|6
|10
|11
|25 - 45
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|28
|12
|Эпицентр
|27
|7
|6
|14
|32 - 42
|12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр
|27
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|21
|15
|Александрия
|27
|2
|7
|18
|19 - 54
|12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|13
|16
|Полтава
|27
|2
|6
|19
|23 - 70
|13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|12
