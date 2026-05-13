Нагорняк объяснил безумную победу Эпицентра над Полесьем: «Я пообещал ему»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился эмоциями после сенсационной победы своей команды над житомирским Полесьем (3:2) в 28-м туре УПЛ.

«После двух предыдущих матчей, когда 2:0 выигрывали, с Полесьем случилось дежавю. Интриги столько было… Мы забили пенальти, на 90+ – стандарт в наши ворота. Молодец вратарь спас нас, дали ему шанс, он использовал его. Интересная игра. Полесье не зря борется за медали. Нам было очень тяжело в 1-м тайме. Мы знали, как они будут играть. Где-то удача на нашей стороне была – перекладина, из пустых ворот выбили. В прошлых играх она отворачивалась от нас.

2-й тайм был безумным. Если откровенно – даже не успел переживать, качели в одну-другую сторону. Для болельщиков очень хороший матч. Горжусь своими ребятами. Выполнили задачу, которую мы ставили. Тем и дорога для нас победа над такой командой. Пока тяжело даются игры с топ-5. У нас половина команды, которая первый сезон проводит в УПЛ

Предупреждал ребят, что не буду делать большую ротацию. Не каждый день приходится играть против такой команды, как Полесье, мы настраивались. Лучкевич вышел не до конца здоров, Рохас получил травму, были вынуждены замены. Выдержали безумный напор.

В перерыве сказал ребятам, что мало через середину играем, и мы указали, коррективы внесли. За что было кричать? Они спокойно все сами понимали. 1-й гол – безумный удар Сифуэнтеса, а второй – отличная комбинация. Отдавали себе должное, что будем играть вторым номером. Не ставили задачу играть в контроль мяча. Вся задача была в переходной фазе по обороне в атаку. Во 2-м тайме нам это удалось

С вратарем Федотовым был разговор. Я ему пообещал, что с Житомиром точно сыграешь. Да, я тебя под танки бросаю, но выплывешь – значит будешь вратарем. Может быть. Я свое решение принял, оно не было спонтанным», – сказал Нагорняк.