Во вторник, 13 мая, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Эпицентр» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Житомиряне получили отличный шанс добыть дебютные награды УПЛ, поднявшись на рекордное второе место в турнирной таблице. Да, большую роль в этом сыграли осечки ЛНЗ, но не стоит также недооценивать «Полесье», которое в каждом матче пыталось брать максимум. Однако еще рано ликовать, поскольку их планы на серебро запросто могут быть сорваны, ведь впереди команду Ротаня ожидает поединок против «Эпицентра», который еще не до конца гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон, и будет стараться не довести дело до стыковых поединков и во второй раз в течение сезона испортить настроение «волкам».

Напомним, что в первом круге «Эпицентр» и «Полесье» расписали нулевую ничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.52 для «Эпицентра» и 1.43 для «Полесья». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.