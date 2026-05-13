  4. Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Осасуна
12.05.2026 22:30 – FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
13 мая 2026, 00:34 | Обновлено 13 мая 2026, 00:37
Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге

У победителей голы забили Адемола Лукман и Александер Серлот

В матче 36-го тура Ла Лиги мадридский Атлетико на выезде обыграл Осасуну со счетом 2:1.

Поединок в Памплоне прошел с преимуществом команды Диего Симеоне, которая имела преимущество по ударам и контролю мяча.

Счет во встрече был открыт уже на 15-й минуте. Форвард Атлетико Адемола Лукман реализовал пенальти, назначенный рукой за игру.

Во втором тайме мадридский клуб закрепил преимущество. На 71-й минуте Александер Серлот после передачи Маркоса Льоренте отправил второй мяч в ворота Осасуны.

Хозяева сократили отставание в конце матча, отметился Кике Барха. Атлетико выиграл матч 2:1 и продолжает борьбу за третье место.

Топ-5 Ла Лиги: Барселона (91 очко), Реал Мадрид (77), Вильярреал (69), Атлетико Мадрид (66), Бетис (57).

Ла Лига. 36-й тур. 12 мая 2026

Осасуна – Атлетико Мадрид – 1:2

Голы: Кике Барлот, 90+1 – Адемола Лукман, 15 (пен), Александер Серлот, 71

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кике Барха (Осасуна), асcист Рауль Гарсия.
79’
Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Маркос Льоренте.
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид).
