Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге
У победителей голы забили Адемола Лукман и Александер Серлот
В матче 36-го тура Ла Лиги мадридский Атлетико на выезде обыграл Осасуну со счетом 2:1.
Поединок в Памплоне прошел с преимуществом команды Диего Симеоне, которая имела преимущество по ударам и контролю мяча.
Счет во встрече был открыт уже на 15-й минуте. Форвард Атлетико Адемола Лукман реализовал пенальти, назначенный рукой за игру.
Во втором тайме мадридский клуб закрепил преимущество. На 71-й минуте Александер Серлот после передачи Маркоса Льоренте отправил второй мяч в ворота Осасуны.
Хозяева сократили отставание в конце матча, отметился Кике Барха. Атлетико выиграл матч 2:1 и продолжает борьбу за третье место.
Топ-5 Ла Лиги: Барселона (91 очко), Реал Мадрид (77), Вильярреал (69), Атлетико Мадрид (66), Бетис (57).
Ла Лига. 36-й тур. 12 мая 2026
Осасуна – Атлетико Мадрид – 1:2
Голы: Кике Барлот, 90+1 – Адемола Лукман, 15 (пен), Александер Серлот, 71
