  4. Осасуна – Атлетико Мадрид – 1:2. Интрига на 90+1 мин. Видео голов и обзор
12.05.2026 22:30 – FT 1 : 2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
13 мая 2026, 01:35 | Обновлено 13 мая 2026, 01:37
Осасуна – Атлетико Мадрид – 1:2. Интрига на 90+1 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура Ла Лиги мадридский Атлетико на выезде обыграл Осасуну со счетом 2:1.

Команды Диего Симеоне имела преимущество над соперником и взяла три очка.

На 15-й минуте Адемола Лукман реализовал пенальти, а на 71-й минуте Александер Серлот после передачи Маркоса Льоренте отправил второй мяч в ворота Осасуны.

Хозяева сократили отставание в конце матча, отметился Кике Барха. Атлетико выиграл матч 2:1 и идет на 4-м месте.

Ла Лига. 36-й тур. 12 мая 2026

Осасуна – Атлетико Мадрид – 1:2

Голы: Кике Барха, 90+1 – Адемола Лукман, 15 (пен), Александер Серлот, 71

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Адемола Лукман, 15 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Александер Серлот, 71 мин

ГОЛ! 1:2. Кике Барха, 90+1 мин

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кике Барха (Осасуна), асcист Рауль Гарсия.
79’
Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Маркос Льоренте.
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид).
