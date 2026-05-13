Осасуна – Атлетико Мадрид – 1:2. Интрига на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги
В матче 36-го тура Ла Лиги мадридский Атлетико на выезде обыграл Осасуну со счетом 2:1.
Команды Диего Симеоне имела преимущество над соперником и взяла три очка.
На 15-й минуте Адемола Лукман реализовал пенальти, а на 71-й минуте Александер Серлот после передачи Маркоса Льоренте отправил второй мяч в ворота Осасуны.
Хозяева сократили отставание в конце матча, отметился Кике Барха. Атлетико выиграл матч 2:1 и идет на 4-м месте.
Ла Лига. 36-й тур. 12 мая 2026
Осасуна – Атлетико Мадрид – 1:2
Голы: Кике Барха, 90+1 – Адемола Лукман, 15 (пен), Александер Серлот, 71
ГОЛ! 0:1. Адемола Лукман, 15 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Александер Серлот, 71 мин
ГОЛ! 1:2. Кике Барха, 90+1 мин
