Ястремская прервала серию поражений, успешно стартовав на турнире в Парме

12 мая 2026, 14:57 | Обновлено 12 мая 2026, 15:15
Даяна в двух сетах переиграла Викторию Босио в первом раунде WTA 125 в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Парме, Италия.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла 307-ю ракетку мира Викторию Босио (Аргентина) за 1 час и 26 минут.

WTA 125 Парма. Грунт, 1/16 финала

Виктория Босио (Аргентина) [Q] – Даяна Ястремская (Украина) [3] – 6:7 (3:7), 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Даяна прервала серию поражений из трех матчей. В последений раз она побеждала 7 апреля, когда одолела Энн Ли на старте пятисотника в Линце.

Следующей соперницей Ястремской будет представительница Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 98). Ранее Даяна ни разу не играла против Ханне.

Ну хоч нарешті перемогла!Хай щастить й надалі!
скажіть, будь ласка, як Даяна тримається на 52-му місці рейтингу з одною перемогою на 10 матчів?
Потужно! ))
Виграла на 2-й подачі й 2-й прийомі. Босіо ще вчитись і вчитись ;)
Питання до великих знатоків-критиків Ястремської: а як же Даяна стільки часу тримається в сотні рейтингу? Невже по блату?
А що сталося?
