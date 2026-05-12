Ястремская прервала серию поражений, успешно стартовав на турнире в Парме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Парме, Италия.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла 307-ю ракетку мира Викторию Босио (Аргентина) за 1 час и 26 минут.

WTA 125 Парма. Грунт, 1/16 финала

Виктория Босио (Аргентина) [Q] – Даяна Ястремская (Украина) [3] – 6:7 (3:7), 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Даяна прервала серию поражений из трех матчей. В последений раз она побеждала 7 апреля, когда одолела Энн Ли на старте пятисотника в Линце.

Следующей соперницей Ястремской будет представительница Бельгии Ханне Вандевинкель (WTA 98). Ранее Даяна ни разу не играла против Ханне.