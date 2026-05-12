Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5

12 мая стартовал 27-й тур Украинской Премьер-лиги.

8 матчей проходят за два дня – по 4 игры во вторник и среду, 12–13 мая.

Полесье под руководством Руслана Ротаня дома сенсационно проиграло Эпицентру (2:3) и потеряло важные очки в борьбе с ЛНЗ за второе место

Кривбасс в гостях переиграл Верес (3:1) и поднялся в топ-5 УПЛ, Металлист 1925 и Карпаты разошлись миром (2:2).

Александрия дома уступила Заре (1:2) и потеряла даже теоретические шансы на выживание в УПЛ.

Топ-8 УПЛ: Шахтер (66 очков, чемпион), Полесье (55), ЛНЗ (54), Динамо (48), Кривбасс, Металлист 1925 (по 47), Колос (46), Заря (42).

В зоне переходных матчей: Кудровка (22), Рух (21). Досрочно вылетели: Александрия (13) и Полтава (12).

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове сыграют Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Шахтер (чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 28-й тур

🔹 12.05. 13:00. Александрия – Заря – 1:2

🔹 12.05. 15:30. Эпицентр – Полесье – 3:2

🔹 12.05. 18:00. Верес – Кривбасс – 1:3

🔹 12.05. 18:00. Металлист 1925 – Карпаты – 2:2

🔹 13.05. 13:00. Кудровка – Рух

🔹 13.05. 15:30. Динамо – Колос

🔹 13.05. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Полтава

🔹 13.05. 18:00. Шахтер – Оболонь

🏆 Турнирная таблица УПЛ