Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 20:30 | Обновлено 12 мая 2026, 20:40
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5

Команда Руслана Ротаня потеряла важные очки в борьбе за второе место

12 мая стартовал 27-й тур Украинской Премьер-лиги.

8 матчей проходят за два дня – по 4 игры во вторник и среду, 12–13 мая.

Полесье под руководством Руслана Ротаня дома сенсационно проиграло Эпицентру (2:3) и потеряло важные очки в борьбе с ЛНЗ за второе место

Кривбасс в гостях переиграл Верес (3:1) и поднялся в топ-5 УПЛ, Металлист 1925 и Карпаты разошлись миром (2:2).

Александрия дома уступила Заре (1:2) и потеряла даже теоретические шансы на выживание в УПЛ.

Топ-8 УПЛ: Шахтер (66 очков, чемпион), Полесье (55), ЛНЗ (54), Динамо (48), Кривбасс, Металлист 1925 (по 47), Колос (46), Заря (42).

В зоне переходных матчей: Кудровка (22), Рух (21). Досрочно вылетели: Александрия (13) и Полтава (12).

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове сыграют Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Шахтер (чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 28-й тур

  • 🔹 12.05. 13:00. Александрия – Заря – 1:2
  • 🔹 12.05. 15:30. Эпицентр – Полесье – 3:2
  • 🔹 12.05. 18:00. Верес – Кривбасс – 1:3
  • 🔹 12.05. 18:00. Металлист 1925 – Карпаты – 2:2
  • 🔹 13.05. 13:00. Кудровка – Рух
  • 🔹 13.05. 15:30. Динамо – Колос
  • 🔹 13.05. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Полтава
  • 🔹 13.05. 18:00. Шахтер – Оболонь

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66
2 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55
3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54
4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 48
5 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47
6 Металлист 1925 28 12 11 5 34 - 18 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 47
7 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46
8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42
9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38
10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31
11 Эпицентр 28 8 6 14 35 - 44 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 30
12 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21
15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13
16 Полтава 27 2 6 19 23 - 70 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 12
Руслан РОТАНЬ: «Полесье решило – пусть соперник спокойно забивает»
«Я объяснил это президенту». Украинский клуб неожиданно остался без коуча
Идут переговоры. Шахтер связался с скандальным игроком известного клуба
