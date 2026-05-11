Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Горняки вышли в ЛЧ, сине-желтые опередили Румынию и Хорватию
Украина улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА 2027.
Это произошло вследствие прямого выхода донецкого Шахтера в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. За это клубу начисляются бонусные 6 баллов в клубный рейтинг.
Для подсчета рейтинга страны эти 6 баллов делятся на 4 клуба-представителя.
Украина получила бонусные +1.500 балла благодаря попаданию горняков в основной этап ЛЧ.
Это позволило сине-желтым подняться сразу на две позиции – с 23-го на 21-е место в рейтинге УЕФА 2027.
Украина обошла Румынию и Хорватию и занимает 21-е место в рейтинге УЕФА.
Украина имеет 23.212 балла в таблице коэффициентов УЕФА, Румыния – 23.000, Хорватия – 22.156.
Таблица коэффициентов 2027 примет окончательный вид в июне 2027 года, по итогам 5-летнего цикла.
Бонусные баллы за выход топ-команд в основу ЛЧ получили:
- Англия, Испания (по +3.750)
- Италия, Германия (по +3.428)
- Франция (+2.571)
- Нидерланды (+2.000)
- Украина (+1.500)
- Португалия, Бельгия, Турция, Чехия (по +1.200)
23-я позиция является последней, которая гарантирует чемпиону страны старт во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а не в первом – но это при условии, что россия остается отстраненной от турниров УЕФА. Ассоциации, расположенные ниже топ-23, будут вынуждены начинать путь уже с первого раунда квалификации ЛЧ.
В евросезоне 2026/27 Украина будет представлена 4 командами
10 мая донецкий Шахтер стал чемпионом Украины и получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. Горняки досрочно выиграли УПЛ, а главный конкурент в рейтинге – Олимпиакос – не получит трофей в Греции.
Победитель Кубка Украины (Динамо и Чернигов встретятся в финале 20 мая во Львове) сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в УПЛ (скорее всего, Полесье и ЛНЗ), будут стартовать с Q2 Лиги конференций.
Инфографика: распределение путевок по странам в евросезоне 2026/27
Таблица коэффициентов УЕФА 2027
(влияет на распределение путевок в сезоне 2028/29)
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Але найсумніше, що східним фашикам досі дають за щось бали.