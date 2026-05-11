  4. Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
11 мая 2026, 22:30 | Обновлено 11 мая 2026, 23:23
Горняки вышли в ЛЧ, сине-желтые опередили Румынию и Хорватию

Украина улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА 2027.

Это произошло вследствие прямого выхода донецкого Шахтера в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. За это клубу начисляются бонусные 6 баллов в клубный рейтинг.

Для подсчета рейтинга страны эти 6 баллов делятся на 4 клуба-представителя.

Украина получила бонусные +1.500 балла благодаря попаданию горняков в основной этап ЛЧ.

Это позволило сине-желтым подняться сразу на две позиции – с 23-го на 21-е место в рейтинге УЕФА 2027.

Украина обошла Румынию и Хорватию и занимает 21-е место в рейтинге УЕФА.

Украина имеет 23.212 балла в таблице коэффициентов УЕФА, Румыния – 23.000, Хорватия – 22.156.

Таблица коэффициентов 2027 примет окончательный вид в июне 2027 года, по итогам 5-летнего цикла.

Бонусные баллы за выход топ-команд в основу ЛЧ получили:

  • Англия, Испания (по +3.750)
  • Италия, Германия (по +3.428)
  • Франция (+2.571)
  • Нидерланды (+2.000)
  • Украина (+1.500)
  • Португалия, Бельгия, Турция, Чехия (по +1.200)

23-я позиция является последней, которая гарантирует чемпиону страны старт во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а не в первом – но это при условии, что россия остается отстраненной от турниров УЕФА. Ассоциации, расположенные ниже топ-23, будут вынуждены начинать путь уже с первого раунда квалификации ЛЧ.

В евросезоне 2026/27 Украина будет представлена 4 командами

10 мая донецкий Шахтер стал чемпионом Украины и получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. Горняки досрочно выиграли УПЛ, а главный конкурент в рейтинге – Олимпиакос – не получит трофей в Греции.

Победитель Кубка Украины (Динамо и Чернигов встретятся в финале 20 мая во Львове) сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в УПЛ (скорее всего, Полесье и ЛНЗ), будут стартовать с Q2 Лиги конференций.

Инфографика: распределение путевок по странам в евросезоне 2026/27

Таблица коэффициентов УЕФА 2027

(влияет на распределение путевок в сезоне 2028/29)

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

УЕФА назначил судей на финал Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла
Лилль готовится увести уже второго бразильца из-под носа Шахтера
Названы арбитры на финал Лиги конференций Кристал Пэлес – Райо Вальекано
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Футбол | 11 мая 2026, 17:46 14
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11 мая 2026, 09:54 6
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Футбол | 11.05.2026, 08:32
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 11.05.2026, 20:22
Саудовская Аравия. Лучший клуб Азии вырвал победу на последних минутах
Футбол | 11.05.2026, 23:09
Комментарии 14
Шахтар як завжди тягне Україну 
Треба мати 15-те місце мінімум щоб мати 2 клуба в ЛЧ. А зараз у нас 21-ше
Все дуже сумно поки, бо щось не помітно рухів Суркіса на підсилення ДК. Ну і велике питання, що зможуть показати Полісся та ЛНЗ, однозначно теж потрібно працювати влітку і на трансферному ринку і на зборах. Ну ШД в ЛЧ буде складніше набирати очки.
Але найсумніше, що східним фашикам досі дають за щось бали. 
Якщо хоча б 2 клуба не буде в ЛК - коефіцієнтам жопа
Ловкость рук...))
И всё это началолсь с победы над Полесьем и Ротанем. Дальше пошло по накату....
Ой ці кроти такі смішні зі своїми трофеями, групами ЛЧ та коефіцієнтами.... а в нас 10 вихованців академії в старті
Класс. Донбасс⚒️ уже сходу принёс очки в рейтинг Украины!🇺🇦😇 А хейтеры так не желали нашего чемпионства🤨
А смисл? - інші колгоспники зіллються на першій же стадії, а очки потім діляться на кількість стуртувавших в єврокубках...
Неймовірний Шахтар щодня приносить всім нам все нові і нові приємні несподіванки.
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
