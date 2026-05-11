Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Лига чемпионов
11 мая 2026, 12:43 | Обновлено 11 мая 2026, 13:07
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ

Половина клубов из 36 мест в этапе лиги уже известны

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.

Горняки досрочно выиграли чемпионат Украины, а Олимпиакос не получит трофей в Греции.

В Лиге чемпионов произошел ребаланс, поскольку место для обладателя титула стало вакантным. Финалисты ЛЧ – ПСЖ и Арсенал – уже отобрались в главный еврокубковый турнир следующего сезона благодаря успешному выступлению в национальных чемпионатах.

Шахтер будет стартовать с основного раунда как лучшая команда в рейтинге УЕФА среди тех клубов, которые попали в отбор ЛЧ по Пути чемпионов.

Основные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и шотландский Рейнджерс – потеряли шансы выиграть титул в чемпионатах своих стран.

Команды, которые вышли в основу ЛЧ благодаря ребалансу

  • 2024: Шахтер (Украина) – переход из Q4
  • 2025: Олимпиакос (Греция) – переход из Q2
  • 2026: Шахтер (Украина) – переход из Q2

Сезон 2026/27 станет третьим после введения УЕФА обновленного формата еврокубков. Групповой этап не проводится, вместо него используется лиговая система с участием 36 команд в каждом турнире. Турнир проходит по швейцарской системе, в Лиге чемпионов команды проводят по 8 игр.

При жеребьевке основного раунда Лиги чемпионов клубы будут распределены на 4 корзины по 9 команд. Во время жеребьевки каждая команда получит соперников из разных корзин и сыграет одинаковое количество матчей (по 4) дома и на выезде.

Квалификация Лиги чемпионов пройдет с 7 июля по 26 августа (4 раунда), жеребьевка основного раунда состоится 27 августа, а матчи этапа лиги запланированы с 8 сентября по 27 января (8 туров).

18 из 36 команд, которые обеспечили себе путевки в основной раунд Лиги чемпионов

  • Англия (5 мест в ЛЧ): Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед
  • Испания (5): Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико
  • Италия (4): Интер
  • Германия (4): Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг
  • Франция (3): ПСЖ, Ланс
  • Нидерланды (2): ПСВ, Фейеноорд
  • Португалия (1): Порту
  • Бельгия (1): будет определено
  • Чехия (1): будет определено
  • Турция (1): Галатасарай
  • Украина (1): Шахтер
  • Победитель Лиги Европы
  • Еще 7 путевок будет разыграно в квалификации

Инфографика

Таблица ребаланса Лиги чемпионов (на основе клубного рейтинга УЕФА)

Победители национальных чемпионатов с высоким рейтингом

Команды, обеспечившие себе путевки в основной раунд Лиги чемпионов

Николай Степанов
Шахтар виграє чемпіонат, грав за вихід у фінал єврокубку, потім напряму попав в основний раунд ЛЧ 🤩🤩🤩 а Диряві скулять, скулять.. по сльозам і заздрощам, очки не дають, невдахи суркіса - ротяку свою розтягнете 😂
От за що я люблю ще Шахтар так це за те що щороку в ЛЧ вони тримають нас в інтризі аж до останнього туру і лише останній тур вирішує чи вийде Шахтар далі чи ні, за дуже рідкісними винятками. Так і цього разу швидше за все буде, що лише у восьмій грі етапу Ліги все вирішиться як завжди. Хоча якщо Шахтар пройде далі швидше, то звісно ж ніхто не буде проти! 🎉🎉🎉 
⚒️🧡🖤Донецкий гранд вернулся в турнир всех грандов Европы!🌠🇪🇺 😇
С ПСВ  Эйндховеном на выезде опять не сможем удержать победу 0:2 или в этот раз сможем? 
В этот раз мы Барсу опять 1:0 обыграем или с большим счётом? 🤔 
ну если не ставить себе максимальные задачи и не стремиться играть с лучшими ( даже проигрывая им ), учиться на своих ошибках и становиться лучше так и будешь всю жизнь на 4м месте и месить навоз с подлесиями и лэнэзэ 
Злых хейтеров высшие футбольные силы наказали - ЛЧ они не увидят ещё очень много лет! Им только слюни пускать по Шахтёру🥇🧡🖤 остаётся!😜😜
Майже половина з цих 18-ти клубів аж ніяк не гранди. Хоча в багатьох буде літній розпродаж, Шахта може якісь очки набрати. 
 P.S. Була й Менхенгладбахська різня, то зовсім пздц)
Да, солідна компанія...
Под ЛЧ нужно толкового перспективного АМ а лучше два
Большая вероятность побывать в Манчестере и Мадриде.
Гроші рудого шахрая виграли чемпіонат 
Ну не знаю як хто, а я як фанат ДК, з нетерпінням чекаю виступу неймовірного ШД в ЛЧ!
Вже в передчутті, як ШД буде рекорд за рекордом пробивати разом з Колею Привозом та Валерієм Боднарем!
П.С. Можете просто глянути статистику ботів іржавої дирки - вони спочатку відкривають шампанське, а потім завжди сідають. Впевнений, що і на цей раз буде так само.
А щоб видовище було ще яскравішим, бажаю в суперники такі легкі прохідні команди, як Барсу (вони ж вже вигравали в них), Баварія (треба помститися за матч під назвою Баварська Різня), якогось Інтера, Арсеналу чи ПСЖ...
Одне цікаво -- чи побють рекорд  0 : 6. 
