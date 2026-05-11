Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ

Донецкий Шахтер получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.

Горняки досрочно выиграли чемпионат Украины, а Олимпиакос не получит трофей в Греции.

В Лиге чемпионов произошел ребаланс, поскольку место для обладателя титула стало вакантным. Финалисты ЛЧ – ПСЖ и Арсенал – уже отобрались в главный еврокубковый турнир следующего сезона благодаря успешному выступлению в национальных чемпионатах.

Шахтер будет стартовать с основного раунда как лучшая команда в рейтинге УЕФА среди тех клубов, которые попали в отбор ЛЧ по Пути чемпионов.

Основные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и шотландский Рейнджерс – потеряли шансы выиграть титул в чемпионатах своих стран.

Команды, которые вышли в основу ЛЧ благодаря ребалансу

2024: Шахтер (Украина) – переход из Q4

2025: Олимпиакос (Греция) – переход из Q2

2026: Шахтер (Украина) – переход из Q2

Сезон 2026/27 станет третьим после введения УЕФА обновленного формата еврокубков. Групповой этап не проводится, вместо него используется лиговая система с участием 36 команд в каждом турнире. Турнир проходит по швейцарской системе, в Лиге чемпионов команды проводят по 8 игр.

При жеребьевке основного раунда Лиги чемпионов клубы будут распределены на 4 корзины по 9 команд. Во время жеребьевки каждая команда получит соперников из разных корзин и сыграет одинаковое количество матчей (по 4) дома и на выезде.

Квалификация Лиги чемпионов пройдет с 7 июля по 26 августа (4 раунда), жеребьевка основного раунда состоится 27 августа, а матчи этапа лиги запланированы с 8 сентября по 27 января (8 туров).

18 из 36 команд, которые обеспечили себе путевки в основной раунд Лиги чемпионов

Англия (5 мест в ЛЧ): Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Испания (5): Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико

Италия (4): Интер

Германия (4): Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг

Франция (3): ПСЖ, Ланс

Нидерланды (2): ПСВ, Фейеноорд

Португалия (1): Порту

Бельгия (1): будет определено

Чехия (1): будет определено

Турция (1): Галатасарай

Украина (1): Шахтер

Победитель Лиги Европы

Еще 7 путевок будет разыграно в квалификации

