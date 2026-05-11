Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Половина клубов из 36 мест в этапе лиги уже известны
Донецкий Шахтер получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.
Горняки досрочно выиграли чемпионат Украины, а Олимпиакос не получит трофей в Греции.
В Лиге чемпионов произошел ребаланс, поскольку место для обладателя титула стало вакантным. Финалисты ЛЧ – ПСЖ и Арсенал – уже отобрались в главный еврокубковый турнир следующего сезона благодаря успешному выступлению в национальных чемпионатах.
Шахтер будет стартовать с основного раунда как лучшая команда в рейтинге УЕФА среди тех клубов, которые попали в отбор ЛЧ по Пути чемпионов.
Основные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и шотландский Рейнджерс – потеряли шансы выиграть титул в чемпионатах своих стран.
Команды, которые вышли в основу ЛЧ благодаря ребалансу
- 2024: Шахтер (Украина) – переход из Q4
- 2025: Олимпиакос (Греция) – переход из Q2
- 2026: Шахтер (Украина) – переход из Q2
Сезон 2026/27 станет третьим после введения УЕФА обновленного формата еврокубков. Групповой этап не проводится, вместо него используется лиговая система с участием 36 команд в каждом турнире. Турнир проходит по швейцарской системе, в Лиге чемпионов команды проводят по 8 игр.
При жеребьевке основного раунда Лиги чемпионов клубы будут распределены на 4 корзины по 9 команд. Во время жеребьевки каждая команда получит соперников из разных корзин и сыграет одинаковое количество матчей (по 4) дома и на выезде.
Квалификация Лиги чемпионов пройдет с 7 июля по 26 августа (4 раунда), жеребьевка основного раунда состоится 27 августа, а матчи этапа лиги запланированы с 8 сентября по 27 января (8 туров).
18 из 36 команд, которые обеспечили себе путевки в основной раунд Лиги чемпионов
- Англия (5 мест в ЛЧ): Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед
- Испания (5): Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико
- Италия (4): Интер
- Германия (4): Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг
- Франция (3): ПСЖ, Ланс
- Нидерланды (2): ПСВ, Фейеноорд
- Португалия (1): Порту
- Бельгия (1): будет определено
- Чехия (1): будет определено
- Турция (1): Галатасарай
- Украина (1): Шахтер
- Победитель Лиги Европы
- Еще 7 путевок будет разыграно в квалификации
Таблица ребаланса Лиги чемпионов (на основе клубного рейтинга УЕФА)
Победители национальных чемпионатов с высоким рейтингом
Команды, обеспечившие себе путевки в основной раунд Лиги чемпионов
P.S. Була й Менхенгладбахська різня, то зовсім пздц)
Вже в передчутті, як ШД буде рекорд за рекордом пробивати разом з Колею Привозом та Валерієм Боднарем!
П.С. Можете просто глянути статистику ботів іржавої дирки - вони спочатку відкривають шампанське, а потім завжди сідають. Впевнений, що і на цей раз буде так само.
А щоб видовище було ще яскравішим, бажаю в суперники такі легкі прохідні команди, як Барсу (вони ж вже вигравали в них), Баварія (треба помститися за матч під назвою Баварська Різня), якогось Інтера, Арсеналу чи ПСЖ...