  4. Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12 мая 2026, 22:27 | Обновлено 12 мая 2026, 23:24
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме

Коко оформила камбек после проигранного первого сета в матче против «нейтралки»

12 мая 2026, 22:27 | Обновлено 12 мая 2026, 23:24
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертьфинале американка в трех сетах одолела «нейтральную» Мирру Андрееву (WTA 7), оформив камбек после проигранного первой партии.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Мирра Андреева [8] – 4:6, 6:2, 6:4

В третьей партии Коко вела 5:1, после чего едва не позволила Мирре вернуться в игру, отдав три гейма подряд. В 10-м гейме американка сделала решающий брейк и завершила поединок с пятого матчбола.

Гауфф провела пятое очное противостояние против Андреевой и одержала пятую победу.

В полуфинале Коко встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Алену Остапенко.

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Все добре, що добре закінчується, але в півфіналі вболіватиму за Сорану. А Коко за провал в третьому сеті заслуговує різок.
Це була остання кікімора?
Пельмень стала клієнткою Коко
А Гофф цілком могла вилетіти ще в попередньому матчі проти юної Йович. Йович подавала на матч за рахунку 5:3 в другому сеті, і в неї був матч-бол, і в вирішальний момент на матч-болі Йович треба було тільки перекинути м'яч через сітку, але вона влучила в сітку і в результаті Гофф зробила брейк і після цього Йович посипалася і програла 
