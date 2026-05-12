Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Коко оформила камбек после проигранного первого сета в матче против «нейтралки»
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В четвертьфинале американка в трех сетах одолела «нейтральную» Мирру Андрееву (WTA 7), оформив камбек после проигранного первой партии.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала
Коко Гауфф (США) [3] – Мирра Андреева [8] – 4:6, 6:2, 6:4
В третьей партии Коко вела 5:1, после чего едва не позволила Мирре вернуться в игру, отдав три гейма подряд. В 10-м гейме американка сделала решающий брейк и завершила поединок с пятого матчбола.
Гауфф провела пятое очное противостояние против Андреевой и одержала пятую победу.
В полуфинале Коко встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Алену Остапенко.
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий сборной Украины решил остаться в Премьер-лиге
Коттерилл считает, что карьера футболиста практически завершена