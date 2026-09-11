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  4. Рыбакина – в шаге от трофея. Стали известны финалистки US Open 2026
US Open
11 сентября 2026, 14:21 | Обновлено 12 сентября 2026, 00:22
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Рыбакина – в шаге от трофея. Стали известны финалистки US Open 2026

Елена с камбеком одолела Коко Гауфф в трех сетах в полуфинале мейджора

11 сентября 2026, 14:21 | Обновлено 12 сентября 2026, 00:22
7377
10 Comments
Рыбакина – в шаге от трофея. Стали известны финалистки US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 2) впервые вышла в финал Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале Рыбакина с камбеком одолела американку Коко Гауфф (WTA 4) в трех сетах – 3:6, 6:4, 6:4.

Это было третье очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу казахстанки.

Елена одержала девятую победу над соперницами топ-10 в сезоне. Для Рыбакиной это будет четвертый финал на турнирах Grand Slam и первый на кортах Нью-Йорка.

Рыбакина в финале сыграет с действующей чемпионкой Ариной Соболенко, которая обыграла американку Джессику Пегулу (WTA 3).

Елена и Арина 18 раз играли между собой. Счет очных противостояний – 11:7 в пользу нейтральной теннисистки. Рыбакина обыграла Соболенко в финале Aus Open-2026.

US Open 2026. 1/2 финала

Коко Гауфф [4] – Елена Рыбакина [2] – 6:3, 4:6, 4:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика

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Елена Рыбакина Коко Гауфф US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 10
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Цікавий і непростий матч буде для Рибакіної.
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+2
Хай грають у фіналі до повного виснаження,на супертає попадають й не зможуть завершити матч...😄
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+1
Обе хорошо играют но буду болеть за Рыбакину а то Соболенко уж очень большая для тенниса.
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-1
При пустых трибунах.. 
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
обидві "хорошіє русскіє"; а вони найкращі тільки в двохсотому вигляді.
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Що ви зробили з Даніілом ? ..)
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-5
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