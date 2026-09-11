Соболенко и Пегула определили первую финалистку US Open 2026

Третья ракетка мира Джессика Пегула (США) не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале американка в двух сетах проиграла первой сеяной Арине Соболенко за 1 час и 20 минут.

US Open 2026. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [3] – 7:5, 6:2

Это было 14-е очное противостояние. Джессика в 10-й раз уступила Арине.

Пегула третий год подряд сыграла в полуфинале US Open и боролась за второй финал. В Нью-Йорке Джессика успела переиграть Елену-Габриэлу Русе, Софию Кенин, Лейлу Фернандес, Сорану Кырстю и Эмму Наварро.

Вторая финалистка USO-2026 определится в поединке Коко Гауфф – Елена Рыбакина.