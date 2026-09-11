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  4. Соболенко и Пегула определили первую финалистку US Open 2026
US Open
11 сентября 2026, 03:40 | Обновлено 11 сентября 2026, 03:47
111
0

Соболенко и Пегула определили первую финалистку US Open 2026

Джессика потерпела поражение в двух сетах в полуфинальном матче мейджора в США

11 сентября 2026, 03:40 | Обновлено 11 сентября 2026, 03:47
111
0
Соболенко и Пегула определили первую финалистку US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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Третья ракетка мира Джессика Пегула (США) не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале американка в двух сетах проиграла первой сеяной Арине Соболенко за 1 час и 20 минут.

US Open 2026. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [3] – 7:5, 6:2

Это было 14-е очное противостояние. Джессика в 10-й раз уступила Арине.

Пегула третий год подряд сыграла в полуфинале US Open и боролась за второй финал. В Нью-Йорке Джессика успела переиграть Елену-Габриэлу Русе, Софию Кенин, Лейлу Фернандес, Сорану Кырстю и Эмму Наварро.

Вторая финалистка USO-2026 определится в поединке Коко Гауфф – Елена Рыбакина.

По теме:
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны обе полуфинальные пары US Open 2026 у мужчин
Арина Соболенко Джессика Пегула US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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