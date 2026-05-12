Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме

36-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 27), которая проводит последний сезон в карьере, стала первой полуфиналисткой большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертьфинале Сорана в двух сетах переиграла представительницу Латвии Алену Остапенко (WTA 36) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала

Сорана Кырстя (Румыния) [26] – Алена Остапенко (Латвия) – 6:1, 7:6 (7:0)

Во второй партии Остапенко дважды вела с брейком, не сумела подачит на сет в девятом гейме и не реализовала один сетбол на пртеие в 10-м гейме.

Сорана и Алена провели восьмое очное противостояние – румынка сравняла счет, 4:4.

Кырстя в четвертый раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований WTA 1000 и впервые на грунте. Ранее Сорана ни разу не выходила в финал тысячников.

Помимо Остапенко, Кырстя в столице Италии также выбила Татьяну Марию, Арину Соболенко и Линду Носкову. Ее следующей оппоненткой будет либо Коко Гауфф, либо Мирра Андреева.

Кырстя – третья самая возрастная полуфиналистка Открытого чемпионата Италии в Открытой эре. Старше нее были только Мартина Навратилова (1994) и Билли Джин Кинг (1982).

Сорана – вторая самая возрастная полуфиналистка турниров категории Tier I / WTA 1000 на грунте с момента введения этого формата в 1990 году. Старше была только Мартина Навратилова в Риме в 1994 году.

Видеообзор матча