Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
WTA
12 мая 2026, 15:43 | Обновлено 12 мая 2026, 16:18
913
3

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме

Сорана Кырстя в двух сетах переиграла Алену Остапенко в четвертьфинале тысячника

12 мая 2026, 15:43 | Обновлено 12 мая 2026, 16:18
913
3 Comments
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

36-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 27), которая проводит последний сезон в карьере, стала первой полуфиналисткой большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертьфинале Сорана в двух сетах переиграла представительницу Латвии Алену Остапенко (WTA 36) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/4 финала

Сорана Кырстя (Румыния) [26] – Алена Остапенко (Латвия) – 6:1, 7:6 (7:0)

Во второй партии Остапенко дважды вела с брейком, не сумела подачит на сет в девятом гейме и не реализовала один сетбол на пртеие в 10-м гейме.

Сорана и Алена провели восьмое очное противостояние – румынка сравняла счет, 4:4.

Кырстя в четвертый раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований WTA 1000 и впервые на грунте. Ранее Сорана ни разу не выходила в финал тысячников.

Помимо Остапенко, Кырстя в столице Италии также выбила Татьяну Марию, Арину Соболенко и Линду Носкову. Ее следующей оппоненткой будет либо Коко Гауфф, либо Мирра Андреева.

Кырстя – третья самая возрастная полуфиналистка Открытого чемпионата Италии в Открытой эре. Старше нее были только Мартина Навратилова (1994) и Билли Джин Кинг (1982).

Сорана – вторая самая возрастная полуфиналистка турниров категории Tier I / WTA 1000 на грунте с момента введения этого формата в 1990 году. Старше была только Мартина Навратилова в Риме в 1994 году.

Видеообзор матча

По теме:
Сорана Кырстя – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Свентек уничтожила Осаку и спокойно вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Риме
Сорана Кырстя Алена Остапенко WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 12 мая 2026, 11:13 26
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины

В него войдут Степаненко, Каталано и Езерский

Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 11 мая 2026, 18:05 34
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме

Элина в двух сетах разобралась с Николой Бартунковой в матче четвертого раунда

Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 12.05.2026, 13:30
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Стародубцева вслед за Подрез прошла в 1/8 финала турнира WTA 125 в Париже
Теннис | 12.05.2026, 15:01
Стародубцева вслед за Подрез прошла в 1/8 финала турнира WTA 125 в Париже
Стародубцева вслед за Подрез прошла в 1/8 финала турнира WTA 125 в Париже
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12.05.2026, 07:36
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Кода! Здається до півфіналу тисячника вона раніше не доходила. Наснаги в наступній грі.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Молодець! Потужне "завершення" кар'єри)
Ответить
+1
Популярные новости
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 28
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 23
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем