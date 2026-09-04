Пегула совершила камбек. Определена первая пара 1/8 финала US Open 2026
Джессика в трех сетах одолела Лейлу Фернандес и сыграет с Кырстей, которая выбила Паолини
На Открытом чемпионате США 2026 определена первая пара 1/8 финала в женском одиночном разряде.
Матчи третьего раунда выиграли Джессика Пегула (США, WTA 3) и Сорана Кырстя (Румыния, WTA 17), которые теперь сойдутся в очном противостоянии.
Пегула совершила камбек в поединке против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 33), отыгравшись после проигранного первого сета. Кырстя в третьем круге спокойно разобралась с Жасмин Паолини (Италия, WTA 21) в двух сетах.
Пегула пятый год подряд сыграет в четвертом раунде US Open. Ее лучшим результатом в Нью-Йорке является финал в 2024 году.
Кырстя за 17 выступлений в основной сетке USO лишь во второй раз добралась до второй недели турнира. В 2023 году она вышла в четвертьфинал.
Ранее Пегула трижды играла против Кырсти и трижды одержала победу. В частности, двумя неделями ранее Джессика одолела Сорану в 1/8 финала тысячника в Цинциннати.
US Open 2026. 1/16 финала
- Джессика Пегула (США) [3] – Лейла Фернандес (Канада) [31] – 1:6, 6:4, 6:3
- Жасмин Паолини (Италия) [19] – Сорана Кырстя (Румыния) [16] – 3:6, 3:6
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