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  4. Пегула совершила камбек. Определена первая пара 1/8 финала US Open 2026
US Open
04 сентября 2026, 20:59 | Обновлено 04 сентября 2026, 21:23
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Пегула совершила камбек. Определена первая пара 1/8 финала US Open 2026

Джессика в трех сетах одолела Лейлу Фернандес и сыграет с Кырстей, которая выбила Паолини

04 сентября 2026, 20:59 | Обновлено 04 сентября 2026, 21:23
1516
0
Пегула совершила камбек. Определена первая пара 1/8 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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На Открытом чемпионате США 2026 определена первая пара 1/8 финала в женском одиночном разряде.

Матчи третьего раунда выиграли Джессика Пегула (США, WTA 3) и Сорана Кырстя (Румыния, WTA 17), которые теперь сойдутся в очном противостоянии.

Пегула совершила камбек в поединке против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 33), отыгравшись после проигранного первого сета. Кырстя в третьем круге спокойно разобралась с Жасмин Паолини (Италия, WTA 21) в двух сетах.

Пегула пятый год подряд сыграет в четвертом раунде US Open. Ее лучшим результатом в Нью-Йорке является финал в 2024 году.

Кырстя за 17 выступлений в основной сетке USO лишь во второй раз добралась до второй недели турнира. В 2023 году она вышла в четвертьфинал.

Ранее Пегула трижды играла против Кырсти и трижды одержала победу. В частности, двумя неделями ранее Джессика одолела Сорану в 1/8 финала тысячника в Цинциннати.

US Open 2026. 1/16 финала

  • Джессика Пегула (США) [3] – Лейла Фернандес (Канада) [31] – 1:6, 6:4, 6:3
  • Жасмин Паолини (Италия) [19] – Сорана Кырстя (Румыния) [16] – 3:6, 3:6

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Джессика Пегула Сорана Кырстя US Open 2026 Лейла Фернандес Жасмин Паолини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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