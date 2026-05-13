В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
Победный гол на 116-й мин для Саутгемптона в ворота Мидлсбро забил Шей Чарльз
В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа Саутгемптон в дополнительное время переиграл Мидлсбро со счетом 2:1.
Святые вышли в финал за путевку в АПЛ. Первый поединок команд завершился безголевой ничьей (0:0), поэтому судьба противостояния решалась в ответном матче на Сент-Мэрис Стэдиум в Саутгемптоне.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости быстро открыли счет, уже на 5-й минуте отличился Райли Макгри после передачи Каллума Бриттена (1:0). Однако в конце первого тайма Саутгемптон отыгрался благодаря голу Росса Стюарта (1:1).
Во втором тайме команды не сумели определить победителя, и игра перешла в овертайм. Победный мяч на 116-й минуте забил Шей Чарльз после ассиста Тейлора Харвуда-Беллиса (2:1).
В финале плей-офф Чемпионшипа 23 мая в Лондоне на стадионе Уэмбли Саутгемптон сыграет против Халл Сити за путевку в английскую Премьер-лигу.
Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал
Ответный матч, 12 мая
Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 д. в. (первый матч – 0:0)
Голы: Стюарт, 45+1, Чарльз, 116 – Макгри, 5
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коттерилл считает, что карьера футболиста практически завершена
Футболист присоединится летом к «Трабзонспору»