В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ

В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа Саутгемптон в дополнительное время переиграл Мидлсбро со счетом 2:1.

Святые вышли в финал за путевку в АПЛ. Первый поединок команд завершился безголевой ничьей (0:0), поэтому судьба противостояния решалась в ответном матче на Сент-Мэрис Стэдиум в Саутгемптоне.

Гости быстро открыли счет, уже на 5-й минуте отличился Райли Макгри после передачи Каллума Бриттена (1:0). Однако в конце первого тайма Саутгемптон отыгрался благодаря голу Росса Стюарта (1:1).

Во втором тайме команды не сумели определить победителя, и игра перешла в овертайм. Победный мяч на 116-й минуте забил Шей Чарльз после ассиста Тейлора Харвуда-Беллиса (2:1).

В финале плей-офф Чемпионшипа 23 мая в Лондоне на стадионе Уэмбли Саутгемптон сыграет против Халл Сити за путевку в английскую Премьер-лигу.

Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал

Ответный матч, 12 мая

Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 д. в. (первый матч – 0:0)

Голы: Стюарт, 45+1, Чарльз, 116 – Макгри, 5

