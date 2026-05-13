Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
Чемпионшип Англия
Проходит дальше Саутгемптон
12.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 1
Мидлсбро
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 мая 2026, 00:49 | Обновлено 13 мая 2026, 01:07
392
0

В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ

Победный гол на 116-й мин для Саутгемптона в ворота Мидлсбро забил Шей Чарльз

13 мая 2026, 00:49 | Обновлено 13 мая 2026, 01:07
392
0
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа Саутгемптон в дополнительное время переиграл Мидлсбро со счетом 2:1.

Святые вышли в финал за путевку в АПЛ. Первый поединок команд завершился безголевой ничьей (0:0), поэтому судьба противостояния решалась в ответном матче на Сент-Мэрис Стэдиум в Саутгемптоне.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости быстро открыли счет, уже на 5-й минуте отличился Райли Макгри после передачи Каллума Бриттена (1:0). Однако в конце первого тайма Саутгемптон отыгрался благодаря голу Росса Стюарта (1:1).

Во втором тайме команды не сумели определить победителя, и игра перешла в овертайм. Победный мяч на 116-й минуте забил Шей Чарльз после ассиста Тейлора Харвуда-Беллиса (2:1).

В финале плей-офф Чемпионшипа 23 мая в Лондоне на стадионе Уэмбли Саутгемптон сыграет против Халл Сити за путевку в английскую Премьер-лигу.

Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал

Ответный матч, 12 мая

Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 д. в. (первый матч – 0:0)

Голы: Стюарт, 45+1, Чарльз, 116 – Макгри, 5

Сетка плей-офф

Фотогалерея

По теме:
ФОТО. Тренер годами издевался над футболистом. Теперь тот просит 12 млн
Магия угловых в Северном Лондоне. Тоттенхэм повторил рекорд Арсенала
Арсенал одержал 43 победы в сезоне. Сколько до рекорда Ман Сити?
Саутгемптон Мидлсбро чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Английская Премьер-лига переходные матчи Шей Чарльз Тейлор Харвуд-Беллис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Футбол | 12 мая 2026, 08:47 9
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу

Коттерилл считает, что карьера футболиста практически завершена

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 12 мая 2026, 19:48 7
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата

Футболист присоединится летом к «Трабзонспору»

Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Футбол | 12.05.2026, 09:15
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
«Не менее 25 млн евро». Журналист – о трансфере Пономаренко из Динамо
Футбол | 12.05.2026, 18:14
«Не менее 25 млн евро». Журналист – о трансфере Пономаренко из Динамо
«Не менее 25 млн евро». Журналист – о трансфере Пономаренко из Динамо
Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге
Футбол | 13.05.2026, 00:34
Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге
Атлетико переиграл Осасуну и продолжает борьбу за топ-3 в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем