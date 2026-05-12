Саутгемптон – Мидлсбро. Прогноз и анонс на полуфинал Чемпионшипа
Во вторник, 12 мая, состоится полуфинальный ответный матч английского Чемпионшипа между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый поединок завершился вничью 0:0.
Саутгемптон
Для «святых» текущий сезон складывается неплохо. За 46 туров основного сезона Чемпионшипу коллективу удалось завоевать 80 очков, благодаря которым они заняли 4-е место и квалифицировались в плей-офф. Расстояние от 2-й строчки, которая позволила бы напрямую получить повышение в Премьер-лигу, составляла всего 4 балла.
Очень достойно выступил «Саутгемптон» и в Кубке Англии. Коллектив обыграл «Донкастер», «Лестер», «Фулхэм» и «Арсенал», благодаря чему квалифицировался в полуфинал соревнований.
Однако там «святые» уступили «Манчестер Сити» со счетом 4:1.
Мидлсбро
Практически идентичные показатели в чемпионате продемонстрировали и «Мидлсбро». После 46 игр национальной лиги на балансе «Боро» было 80 очков, что позволило им занять 5-ю позицию турнирной таблицы. «Саутгемптон» имел столько же баллов, однако занял высшее место из-за лучшей разницы забитых/пропущенных голов.
Однако в Кубке Англии коллектив совсем не поразил, вылетев еще на стадии 1/32 финала после поражения против «Миддлсбро» со счетом 3:1.
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Мидлсбро». На балансе команды 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью.
Интересные факты
- «Мидлсбро» не проигрывает на выезде уже 6 матчей подряд. За это время клуб дважды победил и 4 раза сыграл вничью.
- В то же время беспроигрышная домашняя серия «Саутгемптона» длится уже 12 игр – 9 побед и 3 ничьих.
- В последних 6-х играх «Саутгемптон» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.
- За последние 8 игр «Саутгемптон» хранил ворота сухими только дважды.
Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.62 по линии БК betking.
